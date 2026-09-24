«Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70%, είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει την στρατηγική και εκλογική ήττα της ΝΔ», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Η ΕΛΑΣ έχει ήδη πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και πρόσθεσε: «Έχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα υψηλής αξιοπιστίας, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, τα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Στόχος είναι η υπηρεσία προς τους πολίτες»,

«Εμείς σκοπεύουμε να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας, να βρεθούμε σε κάθε σημείο της επικράτειας, να συζητήσουμε με τους πολίτες εκεί έξω και να αναπτυχθούμε θεματικά και γεωγραφικά όσο καλύτερα μπορούμε. Στόχος μας είναι μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Το πραγματικό δίλημμα είναι: Αν θέλουμε να προστατέψουμε το κοινωνικό καλό και το δημόσιο συμφέρον, ή αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε αυτή την αχαλίνωτη πτώση διαφθοράς στην οποία ζούμε» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Η απάντηση για το «Ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα

Απαντώντας σε ερώτημα του δημοσιογράφου ως προς την ερμηνεία της φράσης του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» η εκπρόσωπος τύπου τόνισε: «Η ΕΛΑΣ έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους, της ΝΔ. Έχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα υψηλής αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, σε ό,τι αφορά τα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας σε ό, τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Ως εκ τούτου, είναι μία δύναμη, η οποία πλησιάζει δημοσκοπικά (σ.σ. τη ΝΔ), με έναν επικεφαλής ο οποίος έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας το υπογράμμισε αυτό» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου προσθέτοντας ότι «δεν είναι καθόλου αμελητέο. Προσέρχεται με τις δικές του πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές κατακτήσεις». Επομένως, όπως εξήγησε η ίδια, το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70%, είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει την στρατηγική και εκλογική ήττα της ΝΔ.

Ερωτώμενη για τις συνεργασίες η κ. Κουφονικολάκου είπε ότι «Εμάς μας ενδιαφέρει καταρχάς να επιτύχουμε τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας από το πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς συμπολίτες μας προκειμένου να τροφοδοτήσουμε παραπάνω τη συζήτηση και να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια. Δεύτερον, είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ότι όποια συζήτηση γίνει θα γίνει στη βάση του δικού μας προγράμματος. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές».

Καύσιμα

Ως προς την ακρίβεια στα καύσιμα, η εκπρόσωπος τύπου ανέφερε «Καταρχάς, η ΕΛΑΣ από καιρό έχει διαπιστώσει ότι τα ζητήματα της ακρίβειας δεν αφορούν μόνο τα καύσιμα. Αφορούν αντίθετα και την στεγαστική επιβάρυνση...η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησύχησε με την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεύτερον, αφορούν το βασικό καλάθι. Αφορούν βεβαίως και τα ζητήματα ενέργειας. Σε ό, τι αφορά τα καύσιμα, υποστήριξε πως «η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη. Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο φαίνεται να έφτασε τα 2 δις, μείωση του ΕΦΚ μέχρι το μισό, δηλαδή εντός του επιτρεπτού ορίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία....Και τι μας ανακοινώνει; Ότι θα μας ανακοινώσει μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας στα καύσιμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προφανώς η κυβέρνηση ...έχει στη διάθεσή της παραπάνω του ενός μέτρα, όποτε και αν ήθελε να θεωρηθεί ότι πρέπει να αντισταθμίσει με κάποιο τρόπο την απώλεια με όρους δημοσιονομικού χώρου, υπάρχουν τα εργαλεία να το πράξει. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνει μέχρι τώρα σε μία συνθήκη όπου το ολιγοπώλιο (δυοπώλιο) είναι αναγνωρισμένο και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού". Άλλες χώρες το έχουν κάνει από το Μάρτιο, όπως ανέφερε η κ. Κουφονικολάκου και προσέθεσε "...είναι προφανές ξέρετε ότι η κυβέρνηση δεν φαίνεται να αναγνωρίζει την ακρίβεια ως μείζον πρόβλημα της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι διαπιστώθηκε και από άλλους, ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αναφέρθηκε η λέξη ακρίβεια... Δηλαδή δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, δεν υπήρξε καμία αναφορά στην ανάγκη παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας, παρά μόνο μια ευχή του πρωθυπουργού ότι οι επενδύσεις από το 16,9 θα φτάσουν το 20%. Προφανώς έκανε μια "πολύ δυνατή ευχή" και ελπίζει ότι οι ευχές του πιάνουν. Άρα δεν προσεγγίζει σε τίποτα το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, που έχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελλάδας και δεν ανέφερε τίποτα για την ακρίβεια. Έρχεται τώρα τέλη Σεπτεμβρίου να μας πει ότι κάτι θα κάνει για τα καύσιμα».

Ακρίβεια

Ως προς την απάντηση που δίνει η ΕΛΑΣ στα ζητήματα της ακρίβειας, η κ. Κουφονικολάκου ανέφερε ότι τα μέτρα δεν μπορούν να είναι αποσπασματικά και "προεκλογικού χαρακτήρα" αλλά να στηρίζονται σε ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και να απαντούν σε όλο το φάσμα του προβλήματος. Επεσήμανε σχετικά « ...σε ότι αφορά το βασικό καλάθι, αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής ότι πρώτον μειώνουμε το ΦΠΑ στο 6% στα είδη του βασικού καλαθιού, αλλά αυτό δεν φτάνει. Ξέρετε γιατί; Πάντα υπάρχει το περιθώριο της αισχροκέρδειας. Επομένως, εξασφαλίζουμε διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από το χωράφι στο ράφι μέσω ενός ψηφιακού παρατηρητηρίου, το οποίο είναι εκ των ων ουκ άνευ για την παρακολούθηση αυτής της κατάστασης. Θεσπίζουμε ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και σε κάθε περίπτωση ενισχύουμε και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία πρέπει να παίξει το ρόλο της… Δεύτερον, σε ότι αφορά την ενέργεια, εμείς δεν είπαμε μέχρι 30% μείωση. Αφηρημένα κτλ. όπως ο κ. Μητσοτάκης... Είπαμε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας που θα φέρει 30% μείωση στο κόστος των λογαριασμών. Και σε αυτό προσθέτουμε ότι χρειάζεται έναν άλλο ρόλο η ΔΕΗ. Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα το δημόσιο να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,3 δις, έχοντας βάλει άλλα 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας... και να μην εξασφαλίζει στοιχειώδη ανταποδοτικότητα σε θέσεις εργασίας, σε μείωση του κόστους στους λογαριασμούς, σε ενεργειακή στρατηγική αυτονομία της χώρας. Δεν επιτρέπεται αυτό». Ως προς το στεγαστικό τόνισε ότι «δεν αρκεί να κάνεις το ένα, ή το άλλο, πάλι και στο στεγαστικό θα πρέπει και να οριοθετήσεις την αδειοδότηση των Airbnb ιδίως στις ζώνες υψηλής πίεσης ...και να αποσυνδέσεις την golden Visa από τις κατοικίες, επιτέλους από τα ακίνητα... και συγχρόνως να δημιουργήσεις έναν οργανισμό κοινωνικά προσιτής κατοικίας προκειμένου να ανακαινίσεις σπίτια, και συγχρόνως να δημιουργήσεις ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυτονόητο για αυτούς που μας παρακολουθούν.

«Η κυβέρνηση μοιράζει φόβο και κινδυλογία»

Ως προς τη στάση της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος τύπου επεσήμανε πως «Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τη μια μοιράζει κινδυνολογία, μοιράζει φόβο. Θα εισβάλει η Τουρκία στην Ελλάδα αν δεν εξασφαλίσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Ότι η χώρα θα εκτροχιαστεί δημοσιονομικά εάν η Νέα Δημοκρατία δεν ξανακερδίσει τις εκλογές. Πολλά πράγματα ακούμε, λίγα πράγματα ισχύουν.... Στην άλλη πλευρά λοιπόν, αυτής της περίεργης διαχείρισης, υπάρχει αυτή η ψυχολογική χειραγώγηση. Μας λένε ότι "αυτό που αισθάνεσαι δεν ισχύει. Αυτό που ζεις δεν είναι πραγματικό. Αυτό που σου λέω εγώ θα ακούσεις».

Υποστελέχωση ΕΣΥ

Ερωτώμενη για το αν το ΕΣΥ είναι σε τόσο καλή κατάσταση όσο ισχυρίζεται η κυβέρνηση η κ. Κουφονικολάκου απάντησε «Να πούμε λοιπόν ότι το ΕΣΥ έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 20.000 κενά υγειονομικών, ιδίως νοσηλευτών. Υπάρχει τρομακτικό ζήτημα υποστελέχωσης. Να πω ενδεικτικά ότι με βάση τη ΠΟΕΔΗΝ έχουμε 7.600 λιγότερους υγειονομικούς σε σχέση με το 2019.... οι μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι άνθρωποι έχουν γονατίσει. Και εγώ είμαι περήφανη για το ΕΣΥ αλλά και τους ανθρώπους του ΕΣΥ, όχι για τη διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης. Η ιδιωτική δαπάνη υγείας έχει φτάσει περίπου το 35%. Η χώρα μας βρίσκεται στη θλιβερή κορυφή της Eurostat σε ό, τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας».

Συμπληρώνοντας είπε «εμείς ερχόμαστε να προτείνουμε ένα ΕΣΥ με αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ανθρώπους του. Δηλαδή αύξηση πεντακοσίων ευρώ στους υγειονομικούς, σταδιακή κάλυψη των κενών με ρήτρα αναπλήρωσης για κάθε θέση που κενώνεται. Πρόσβαση στην υγεία, χωρίς οικονομικά και χρονικά εμπόδια. Αυτό τι σημαίνει; Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Αυτό είναι τεράστια εξοικονόμηση, ιδίως για τους συνταξιούχους, προφανώς φτάνει μέχρι και τα 720 ευρώ το χρόνο. Εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής. Εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής και για τις εξετάσεις και για τα χειρουργεία και ένα πραγματικό σύστημα φροντίδας. Εθνική ολοκληρωμένη εγγύηση φροντίδας για ασθενείς με Αλτσχάιμερ και άνοια -είναι η μάστιγα της εποχής μας- και ένα εθνικό σύστημα φροντίδας για τους ηλικιωμένους με κατ’ οίκον φροντίδα και βέβαια ενίσχυση του εκάστοτε οικογενειακού φροντιστή».

Προβλήματα στην Παιδεία

Σε σχέση με τα προβλήματα στην Εκπαίδευση, η εκπρόσωπος τύπου περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση στην οποία όπως ανέφερε οι εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται μεταξύ άλλων λόγω των χαμηλών μισθών και της διάρρηξης των σχέσεων εμπιστοσύνης στο σύγχρονο σχολείο, ενώ τα παιδιά δεν καλλιεργούν την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση διότι εισέρχονται σε μία "κούρσα προς τις πανελλαδικές" από νωρίς. Ως προς τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε «Είναι σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς στους οποίους στηριζόμαστε, πίσω την αξιοπρέπειά τους. Δίνουμε 300 ευρώ αύξηση ανά μήνα για τους εκπαιδευτικούς. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε συνολικά το δημόσιο σχολείο. Καταργούμε το τιμωρητικό νόμο Κεραμέως για τις αξιολογήσεις και τον αντικαθιστούμε με ένα ουσιαστικό σύστημα αξιολόγησης. Δρομολογούμε προσλήψεις που είναι τόσο αναγκαίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δίνουμε εφόδια, δίνουμε εξειδικευμένες επιμορφώσεις και ό,τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να ανταποκριθούν στον ρόλο τους και συγχρόνως εξασφαλίζουμε μια ισότιμη αφετηρία για τα παιδιά... δηλαδή δίνουμε έμφαση στην προσχολική, στην ενισχυτική διδασκαλία, στα μικρότερα τμήματα, στους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σε κάθε σχολική μονάδα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης».

{https://www.youtube.com/watch?v=9nVYuezqpk0}