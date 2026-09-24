Απουσία με νόημα από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας Αυγενάκη - Λαζαρίδη.

Όχι μόνο επανέλαβε την άποψή της για συμπτώματα αλαζονείας στην κυβέρνηση και καβαλημένα καλάμια αλλά απείχε από την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας των Λ. Αυγενάκη και Μ. Λαζαρίδη, τους οποίους η πλειοψηφία προστάτευσε από τη Δικαιοσύνη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν ήταν η μόνη απούσα (Συρίγος, Κεφαλογιάννης, Σενετάκης, Γιάννης Οικονόμου έλειπαν επίσης) αλλά λόγω του ειδικού πολιτικού της βάρους η δική της απουσία από την ολομέλεια ήταν η πιο ηχηρή. Πολύ περισσότερο επειδή οι δύο βουλευτές προστατεύτηκαν ως φίλοι του πρωθυπουργού.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης που εκλέγεται στην Καβάλα, στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τον Μ. Λαζαρίδη ψήφισε «παρών» στη δική του περίπτωση δείχνοντας πόσο αίμα θα χυθεί στις μάχες μεταξύ συνυποψηφίων.

Η ψήφος κατά συνείδηση ήταν αναγκαστική επιλογή λόγω φόβου ανταρσίας βουλευτών που τελικά δεν συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι πολλή γκρίνια, απουσίες και μια προειδοποιητική βολή.

Α.