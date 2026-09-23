Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο βαρομετρικό χαμηλό έρχεται από το Σάββατο.

Ο καιρός μας θυμίζει οτι πλέον είμαστε στο φθινόπωρο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Σήμερα ο καιρός θα βελτιωθεί, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει κάτι, καθώς θα έχουμε μερικές μέρες με βελτιωμένο καιρό και προς το Σαββατοκύριακο περιμένουμε νέο σύστημα με εναλλαγές και βροχές ξανά.

Σήμερα, αναμένουμε στη βορειοανατολική χώρα μέχρι και την Εύβοια και το κεντρικό τμήμα του Αιγαίου, έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα δεν έχουν την ίδια ένταση με χθες.

Στη δυτική Ελλάδα, έχουν μείνει πολύ λίγα σύννεφα, το ίδιο και στα βόρεια. Μέσα στο Αιγαίο, μέχρι και την Κρήτη, εκδηλώνονται κάποια σποραδικά φαινόμενα και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βελτίωση. Οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και στην περιοχή του Ιονίου αλλά και στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θερμοκρασία το μεσημέρι, θα φθάσει γύρω στους 20 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα (26-27 βαθμούς Κελσίου) και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες χαμηλής έντασης βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Ο βοριάς έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός είναι βελτιωμένος, Βόρειος - βορειοδυτικός άνεμος και η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η Πέμπτη θα είναι γενικά μία ημέρα με βελτιωμένο καιρό. Πολύ λίγες βροχές θα παραμείνουν στην περιοχή της Κρήτης και στη νότια χώρα.

Η θερμoκρασία στα ίδια επίπεδα, λίγο μεγαλύτερες περιμένουν στα βόρια της χώρας(20-25 βαθμούς).

Και η Παρασκευή θα ξεκινήσει καλά με θερμοκρασία το μεσημέρι να ξεπερνάει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σιγά σιγά από από τα βορειοδυτικά θα έρθει αυτό το σύστημα που θα μας επηρεάσει το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό το Σάββατο, θα κινηθεί προς τη χώρα μας δίνοντας καταιγίδες προς τη δυτική Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmen3h9dg55?integrationId=40599y14juihe6ly}