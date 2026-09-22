Το βίντεο με το πρώτο χιόνι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στις κορυφές του Ολύμπου θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο χιόνι της φετινής σεζόν έκανε την εμφάνισή του στον Όλυμπο, καθώς η αλλαγή του καιρού και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφεραν τις πρώτες νιφάδες στις ψηλότερες κορυφές του μυθικού βουνού. Η χιονόπτωση σημειώθηκε το πρωί σημερα σε μεγάλο υψόμετρο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό σκηνικό, με τις κορυφογραμμές να «ντύνονται» στα λευκά.

Η εικόνα στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου παραπέμπει πλέον σε χειμερινό σκηνικό, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές του φθινοπώρου. Η μεταβολή του καιρού έγινε αισθητή κυρίως στα ορεινά, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε αρκετά ώστε να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Το πρώτο χιόνι προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, με το λευκό να κάνει την εμφάνισή του στις κορυφές του Ολύμπου και να σηματοδοτεί την αλλαγή της εποχής.

Το πρώτο χιόνι της σεζόν στον Όλυμπο, πάντως, δημιούργησε ήδη ένα εντυπωσιακό σκηνικό, χαρίζοντας εικόνες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο από τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου:

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