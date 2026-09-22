Μια ανάσα μας χωρίζει από την έλευση της φετινής φθινοπωρινής ισημερίας, πότε αποχαιρετούμε και τυπικά το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι δίνει και επίσημα τη θέση του στο φθινόπωρο, καθώς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται η φθινοπωρινή ισημερία, σηματοδοτώντας την αστρονομική έναρξη της νέας εποχής στο βόρειο ημισφαίριο και φυσικά στην Ελλάδα.

Το φαινόμενο θα σημειωθεί στις 03:05 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας σύμφωνα με την ενημέρωση από Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εκείνη τη στιγμή ο Ήλιος θα διασχίσει τον ουράνιο ισημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί και έπειτα, στο βόρειο ημισφαίριο οι ημέρες θα αρχίσουν σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν, μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου.

Τι είναι η φθινοπωρινή ισημερία

Η ισημερία αποτελεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ισημερινό της Γης, με τα δύο ημισφαίρια να δέχονται σχεδόν ίση ποσότητα ηλιακού φωτός. Παρά την ονομασία «ισημερία», η ημέρα και η νύχτα δεν έχουν παντού ακριβώς 12 ώρες. Η διάρκεια επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος, αλλά και από την ατμοσφαιρική διάθλαση του φωτός κοντά στον ορίζοντα. Έτσι, η ημερομηνία κατά την οποία η ημέρα και η νύχτα έχουν πραγματικά σχεδόν ίση διάρκεια μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο.

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο

Η φθινοπωρινή ισημερία σηματοδοτεί την έναρξη του αστρονομικού φθινοπώρου. Από την επομένη, η διάρκεια της ημέρας στο βόρειο ημισφαίριο θα συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά, καθώς πλησιάζουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο μπορεί να θεωρείται ήδη ημερολογιακά ότι ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, όμως από αστρονομική άποψη η εποχή αρχίζει με τη φθινοπωρινή ισημερία. Έτσι, τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου, το καλοκαίρι ολοκληρώνει και επίσημα τον αστρονομικό του κύκλο και το φθινόπωρο κάνει την είσοδό του στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Δρ Ελένη Βαρδουλάκη «Κατά την ισημερία, ο Ήλιος φωτίζει εξίσου το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο, κάτι που συμβαίνει μόνο κατά τις ισημερίες. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι η ημερομηνία κατά την οποία έχουμε πραγματικά περίπου 12 ώρες ημέρας και 12 ώρες νύχτας εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος κάθε τόπου και μπορεί να είναι λίγες ημέρες πριν ή μετά την ισημερία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Ήλιος δεν είναι ένα σημείο αλλά ένας δίσκος στον ουρανό. Η ατμόσφαιρα διαθλά το φως του κοντά στον ορίζοντα, προσθέτοντας μερικά λεπτά φωτός στην αρχή και στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, αύριο η ημέρα θα διαρκέσει στην Αθήνα περίπου 12 ώρες και 7 λεπτά. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ισημερίες ήταν σημαντικά σημεία αναφοράς ήδη από την αρχαιότητα: στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, η Φθινοπωρινή Ισημερία αναφέρεται στο παράπηγμα, το ημερολόγιο αστρονομικών φαινομένων που συνόδευε τον μηχανισμό. Περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, οι άνθρωποι κατέγραφαν τα ίδια σημεία του ετήσιου κύκλου του ουρανού που παρατηρούμε και σήμερα.»





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