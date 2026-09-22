Εξαιρετικά επικριτική ήταν η μητέρα της Μάρθης και για τις ελλείψεις/παραλείψεις της ανάκρισης, καθώς και για τη στάση του Εφέτη Ανακριτή.

Ιδιαίτερα επικριτική για την ανακριτική διαδικασία και την αλλοίωση του πεδίου της σύγκρουσης ήταν στην κατάθεσή της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης.

Παράλληλα, έκανε αναφορές για συγκάλυψη εγκλήματος από πολλούς φορείς, ενώ εμφανίστηκε σταθερή στην άποψη ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά δεν προήλθε από έλαια σιλικόνης αλλά από υδρογονάνθρακες.

«Ενώ κάπνιζαν τα βαγόνια, γερανοί μπάζωναν»

Η κ. Καρυστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της αναφερόμενη στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

«Το μπάζωμα ήταν μια αδιανόητη διαδικασία, εμφανής σε όλους από τις πρώτες ώρες. Ενώ κάπνιζαν τα βαγόνια, υπήρχαν εκσκαφείς που μπάζωναν. Πήγα σε προϊστάμενο Εισαγγελίας να ρωτήσω τι γίνεται και αν έχει πάει στον χώρο και απάντησε αρνητικά. Είπε ότι άρχισε να μπαζώνεται γιατί τελείωσαν οι πραγματογνώμονες. Στέκομαι ενώπιόν σας αν και έχω καταφερθεί πολλές φορές εναντίον της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Δεν το θέλω. Θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη που να κάνει σωστά τη δουλειά της».

«Δεν έκανε έρευνα ο ανακριτής»

Εξαιρετικά επικριτική ήταν η μητέρα της Μάρθης και για τις ελλείψεις/παραλείψεις της ανάκρισης, καθώς και για τη στάση του Εφέτη Ανακριτή.

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«Ο Μπακαΐμης μου είπε ότι η κόρη μου πέθανε ακαριαία. Μετά ήρθαν τα ηχητικά και καταλάβαμε ότι υπήρχαν παιδιά που περίμεναν 3 λεπτά για να πεθάνουν. Σε αυτά και η κόρη μου», κατέθεσε η κ. Καρυστιανού.

«Δεχτήκαμε χλευασμό από τον κ. Μπακαΐμη όταν πηγαίναμε τα πορίσματα τεχνικών συμβούλων. Δεν έκανε έρευνα ο ανακριτής. Περιμέναμε πόρισμα Καρώνη που, επειδή δεν τον βόλευε, το άφησε έτσι και δεν έκανε έρευνα ούτε για πυρόσφαιρα, ούτε για φωτιά, ούτε για αυτούς που κάηκαν. Ζητώ έρευνα για την πυρόσφαιρα γιατί κάποιοι κάηκαν ζωντανοί. Είναι χρέος του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

«Μεγάλος προστατευόμενος ο Καραμανλής»

Χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ως «μεγάλο προστατευόμενο», ενώ έκανε αναφορά και στον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό για την αλλοίωση του χώρου.

Συνέχισε την κατάθεσή της επισημαίνοντας: «Ο ελληνικός λαός δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών ακούμπησε την κοινωνία. Και σήμερα ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής... Πήγα στο Α.Τ. Τεμπών να βρω πράγματα της κόρης μου. Βίωσα μια δυσάρεστη οσμή από αντικείμενα που ήταν εκεί. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική».

Ιατροδικαστικές εκθέσεις

Αίσθηση προκάλεσε και το σημείο της κατάθεσής της στο οποίο αναφέρθηκε στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Συγκεκριμένα, είπε ότι στην ιατροδικαστική έκθεση της κόρης της δεν περιγραφόταν οστό που η ίδια βρήκε στο φέρετρο στο οποίο της παρέδωσαν το παιδί της.

«Γι' αυτό ζήτησα εκταφή», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην καταστροφή του βιολογικού υλικού κατ' εντολή εφέτη ανακριτή και κατέληξε ότι στο εδώλιο των κατηγορουμένων θα έπρεπε να είναι επίσης γενικοί γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών, η αστυνομία, η πυροσβεστική και οι ιατροδικαστές.