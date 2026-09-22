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«Χαιρόμαστε που, έστω και με καθυστέρηση, άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους», τονίζει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ με αφορμή τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη.

«Η αλαζονεία δεν τους ξέφυγε, τους χαρακτηρίζει. Η εξουσία τους μέθυσε», σχολίασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, σε ανάρτησή του στο Facebook, με αφορμή τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την αλαζονεία των υπουργών της κυβέρνησης.

«Όταν κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ και αδελφή του Πρωθυπουργού μιλά για «αλαζόνες υπουργούς», εμείς δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε.

Απλώς χαιρόμαστε που, έστω και με καθυστέρηση, άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους.

Η αλαζονεία δεν τους ξέφυγε.

Τους χαρακτηρίζει.

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Και όταν αρχίζουν να το παραδέχονται και μεταξύ τους, ένα πράγμα γίνεται ξεκάθαρο:

Δεν τους ξέφυγε η εξουσία.

Τους μέθυσε», υπογραμμίζει.

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