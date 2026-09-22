Η γυναίκα κατέρρευσε λόγω ανακοπής μετά από κρότο και πτώση κεραυνού - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Συναγερμός σήμανε στην Ηλιούπολη, όταν γυναίκα υπέστη ανακοπή στην περιοχή των Αστυνομικών, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σύμφωνα με το ilioupolinews.gr, η γυναίκα φέρεται να υπέστη την ανακοπή μετά τον κρότο κεραυνού που σημειώθηκε στην περιοχή. Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδέχεται να είχε χτυπηθεί από κεραυνό, ωστόσο το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για την επαναφορά της, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα φέρεται να είναι εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης.

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Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κεραυνός δεν χτύπησε τη γυναίκα. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου δίνεται μάχη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας της.

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε κρίσιμη για αυτό και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της και η γυναίκα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.