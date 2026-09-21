Ο πρώην Σπαρτιάτης, Γιώργος Μανούσος, δήλωσε ότι «το κόμμα υπάρχει εδώ και ένα χρόνο».

Χάος στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος (πρώην Σπαρτιάτης) δήλωσε ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων» του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη.

«Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Οι θέσεις που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί τη παιδεία ύψιστο αγαθό» ανέφερε ο κ. Μανούσος κατά τη συζήτηση Επίκαιρης ερώτησης του.

Αμέσως μετά η ένταση ανέβηκε όταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης τους χαρακτήρισε «φασίστες» και κατήγγειλε τη σύνδεσή τους με το νέο πολιτικό εγχείρημα Κασιδιάρη.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Χρήστος Κατσώτης κατήγγειλε από το βήμα τη στάση τους και έκανε λόγο για απαράδεκτη πολιτική επανεμφάνιση γύρω από τον ναζί, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.

«Θα μας απαγορεύσετε εσείς να είμαστε στην κοινωνία και στη Βουλή;», φώναζαν προς τον Χρήστο Κατσώτη και τα έδρανα του ΚΚΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πυρά και σε Κουκουλόπουλο

«Είναι δυνατόν να μας λέει φασίστες;», διαμαρτυρήθηκαν προς τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο, με τον Χρήστο Κατσώτη να απαντά: «Έλα ντε. Είναι δυνατόν να σας λέω φασίστες;»

«Το κόμμα υπάρχει εδώ και έναν χρόνο».

Πάντως τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας όσο και ο βουλευτής του ΚΚΕ απάντησαν οργισμένα.

«Μόλις τώρα ακούσαμε από τον βουλευτή, τον πρώην, των Σπαρτιατών που συζήτησε επίκαιρη ερώτηση να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων». Είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης, ενώ βγήκε από τη φυλακή. Το να δεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις είναι σαν να νομιμοποιούμε τη Χρυσή Αυγή που είναι εγκληματική οργάνωση» είπε ο κ. Καζαμίας και συμπλήρωσε: «Υποχρέωση μου είναι να καταγγείλουμε τέτοιες δηλώσεις και να μην επιτρέπουμε τη νομιμοποίηση της Χρυσή Αυγή μέσα από κόμματα βιτρίνα που έρχονται εδώ στη βουλή και ζητούν εκπροσώπηση».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη

«Το νέο μόρφωμα - βιτρίνα του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή.

Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων», δηλαδή το νέο όχημα μέσω του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης.

Ενός βουλευτή που μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους «Σπαρτιάτες».

Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Βορίδης για Κασιδιάρη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkxoeqizgrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι κινήσεις Κασιδιάρη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dll6enkhvg3l?integrationId=40599y14juihe6ly}