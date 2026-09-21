Η Αναστάζια «έκλεψε» την καρδιά του Άγγελου Μπράτη. Μαζί της στο πλατό και η Άννα από το GNTM 6.

Παμψηφεί πέρασε η Αναστάζια στην επόμενη φάση του GNTM 7, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των πέντε κριτών και κυρίως του Άγγελου Μπράτη, ο οποίος αναρωτήθηκε γιατί δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα.

Η ανανεωμένη ομάδα του GNTM 7 συνδυάζει εμπειρία και σύγχρονη ματιά στον χώρο της μόδας, και οι απαιτήσεις φαίνεται να είναι ήδη υψηλές.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι εδώ για να ανακαλύψουν το επόμενο μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή.

Μέχρι στιγμής, ο Ακύλας, με καταγωγή από τη Χιλή, κατάφερε να προκριθεί στα boot camp, με την Αναστάζια να τον ακολουθεί, έχοντας κερδίσει μοναδικά σχόλια από τους κριτές.

Οι πέντε κριτές χαρακτήρισαν την νεαρή ως «νεράιδα» και ο Μπράτης δήλωσε με χιούμορ πως δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για φέτος, καθώς βρήκε το μοντέλο που χαρακτηρίζει τα ρούχα του.

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Η Αναστάζια, έκανε πασαρέλα, περπάτησε με αυτοπεποίθηση, πόζαρε φορώντας το φόρεμά της και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με μαγιό.

Στο πλατό μαζί της, βρέθηκε και η φίλη της, Άννα, η οποία είχε ξεχωρίσει στο GNTM 6, με την Μπέττυ Μαγγίρα, να ενθουσιάζεται λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης και την Ζενεβιέβ να θυμάται πόσο είχε δυσκολευτεί με το make over, καθώς η Άννα αρνούνταν να κόψει τα μαλλιά της.