Το απόλυτο fashion project επέστρεψε πιο ανανεωμένο και σύγχρονο από ποτέ.

Το GNTM 7 είναι γεγονός και οι πρώτες auditions μόλις ξεκίνησαν, με τις απαιτήσεις της νέας σεζόν να είναι ορατές, ήδη από τα πρώτα λεπτά του διαγωνισμού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επέστρεψε με τον διπλό ρόλο της παρουσιάστριας και του κριτή, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άγγελος Μπράτης.

Η ομάδα ωστόσο φέτος μεγαλώνει, και στην καρέκλα του κριτή κάθισε και η ανατρεπτική Μπέττυ Μαγγίρα για να χαρίσει το δικό της ταπεραμέντο στον διαγωνισμό.

Στον ρόλο της Creative Director επέστρεψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με τα εντυπωσιακά concepts που ακολουθούν να φέρουν την υπογραφή της.

GNTM 7: Οι πρώτες εικόνες της νέας σεζόν

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μετατρέπονται στο πρώτο μεγάλο σκηνικό της φετινής αναζήτησης για το επόμενο top model της χώρας και οι πέντε κριτές είναι έτοιμοι να βρουν αυτό που πραγματικά αναζητούν, το επόμενο μοντέλο που θα κατακτήσει την κορυφή.

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Οι υποψήφιοι έρχονται αντιμέτωποι με την κριτική επιτροπή και καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και την προσωπικότητα, την αυτοπεποίθηση και τη θέληση που απαιτούνται για να προχωρήσουν στον διαγωνισμό.

Η εντυπωσιακή είσοδος των κριτών στο πλατό

Η νέα σεζόν ξεκίνησε με την πιο δυναμική είσοδο των κριτών στο στούντιο.

Πρώτη Ηλιάνα Παπαγεωργίου, περπάτησε με δυναμισμό, την ακολούθησε ο Άγγελος Μπράτης και η εντυπωσιακή Μπέττυ Μαγγίρα. Τα φώτα «έλαμψαν» στο πέρασμα του Λάκη Γαβαλά, ενώ η ομάδα ολοκληρώθηκε με τον δυναμισμό της Ζενεβιέβ Μαζαρί.

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