«Εκεί που υπάρχουν διαφωνίες να υπάρχει ένας διάλογος πολιτικός, να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα», είπε ο Γιάννης Δραγασάκης για το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχω ταχθεί υπέρ ενός νέου ισχυρού σύγχρονου μεγάλου κόμματος της Αριστεράς, αλλά αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη», τόνισε ο Γιάννης Δραγασάκης στα «Παραπολιτικά 90,1».

Επεσήμανε, δε, ότι τα κόμματα έχουν διαφορές, αλλά και πολλούς κοινούς τόπους, υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα» και να σταματήσουν οι μεταγραφές, γιατί «αυτό το κλίμα απωθεί τον κόσμο».

Αναλυτικά:

Ερωτηθείς αν μπορούν να γίνουν προεκλογικές συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, είπε: «Αυτό εξαρτάται από τα ίδια τα κόμματα. Εγώ δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων, αυτό που με έκανε να κάνω παρέμβαση είναι ότι βλέπω ορισμένους παράγοντες αρνητικούς οι οποίοι θα κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή του κόσμου ιδίως των λαϊκών στρωμάτων άρα πρέπει κανείς να εξετάζει αυτό που κάνει σε σχέση με το πως διαμορφώνεται το κλίμα.

Βεβαίως τα κόμματα έχουν διαφορές, ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους ιδίως σε άμεσα προβλήματα. Δηλαδή μελετώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛ.Α.Σ., του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνω ότι έχουν αρκετά κοινά σημεία άρα η σκέψη είναι μήπως πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο κλίμα όπου εκεί που υπάρχουν κοινά πράγματα να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, εκεί που υπάρχουν διαφωνίες να υπάρχει ένας διάλογος πολιτικός, να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα. Να σταματήσουν οι μεταγραφές γιατί αυτό το κλίμα απωθεί τον κόσμο. Εν όψει εκλογών και ιδίως τους τελευταίους μήνες δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται αυτή η εικόνα και μάλιστα από προοδευτικά κόμματα. Αυτά για μένα είναι αρνητικά στοιχεία, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα για κάτι καλύτερο».

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Στη συνέχεια ο ανεξάρτητος βουλευτής συνέχισε: «Η σημερινή κυβέρνηση πέρα από τη διαφθορά, πέρα από τα σκάνδαλα και από αυτά που κάνει είναι μια κυβέρνηση με ιδεολογικό πυρήνα το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Όταν ακούει ο κ. Μητσοτάκης έλεγχο αγοράς, δημόσιο έλεγχο, κοινωνικές κατοικίες κλπ αυτά του είναι τόσο μακριά από την ιδεολογία του που δεν μπορεί να τα κάνει άρα αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει λύσεις που βλέπουμε να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία ή η Γερμανία. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το άλλο το οποίο θέτω είναι η «ιταλοποίηση». Δηλαδή στην Ιταλία η ολιγωρία και τα λάθη των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων επέτρεψαν να κυβερνάει η Δεξιά και μάλιστα διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη εικόνα όπου ο άξονας της αντιπαράθεσης δεν είναι τόσο Αριστερά -Δεξιά, είναι Δεξιά και Ακροδεξιά άρα όλα αυτά ανάγονται σε ένα αίτημα οι προοδευτικές, οι Αριστερές δυνάμεις πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε να αποτρέψουμε το χειρότερο αλλά και να επιτύχουμε το καλύτερο.

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα πολιτικό το οποίο δεν θα είναι μια επιφανειακή ενότητα αλλά μια συζήτηση ουσίας, «ναι έχουμε διαφορές, έχουμε κοινά σημεία εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν μπορούμε να συνεργαστούμε».

Δεν είμαστε ούτε στο ’10 ούτε στο ’11 ούτε στο ‘12 από άποψη κινηματικής εκδήλωσης της κοινωνίας, το νέο πεδίο στο οποίο θα παιχτεί ο κομματικός ανταγωνισμός είναι ο χώρος των ανθρώπων που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο κομματικό σύστημα ακόμα και στην πολιτική. Ο χώρος της αποχής. Αυτό που έγινε στη μνημονιακή περίοδο πρέπει να γίνει και τώρα από την Αριστερά. Πρέπει να βρει η Αριστερά τους δρόμους και τους τρόπους να κινητοποιήσει όλο αυτό τον κόσμο που απέχει».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Δραγασάκης επισήμανε: «Έχω ταχθεί υπέρ ενός νέου ισχυρού σύγχρονου μεγάλου κόμματος της Αριστεράς αλλά ξέρω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη ούτε μπορεί να υπάρξει αν η Αριστερά δεν επεμβαίνει στα τρέχοντα πολιτικά επίδικα, και το τρέχων πολιτικό επίδικο είναι πως ανακουφίζεται η ζωή του κόσμου και πως δεν θα υπάρχει νέα τετραετία του κ. Μητσοτάκη. Ο Α. Τσίπρας έχει ξεκινήσει ένα νέο εγχείρημα, θα δούμε, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να πω κάτι περισσότερο από ότι θεωρώ θετική η πρωτοβουλία του αλλά το που θα πάει πως θα κινηθεί θα το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι το γνωστό ΠΑΣΟΚ δεν έχω καμία αυταπάτη αλλά έχει το ρόλο του και έχει και την ευθύνη του για το τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα».