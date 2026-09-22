H Hg συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές διεθνώς με επίκεντρο τις εταιρείες λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών.

Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στον ελληνικό κλάδο της πληροφορικής ανακοινώθηκε σήμερα, με τη διεθνή επενδυτική εταιρεία Hg να αποκτά το 70% της ENTERSOFTONE (ES1), σε ένα deal που αποτιμά την εταιρεία σε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση της Hg στην Ελλάδα και φέρνει στο μετοχικό κεφάλαιο της ENTERSOFTONE έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές με εξειδίκευση στο λογισμικό και στις υπηρεσίες τεχνολογίας. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω του μεγέθους της αποτίμησης, καθώς η ES1, που δημιουργήθηκε μόλις το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, περνά πλέον σε μια νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη μετάβαση στο cloud και την επιτάχυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με έδρα το Λονδίνο, η Hg συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές διεθνώς με επίκεντρο τις εταιρείες λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ισχυρά ονόματα του κλάδου, όπως η Visma και η IFS.

Μετά τη συναλλαγή, η Olympia Group και η Imker Group παραμένουν μέτοχοι της ENTERSOFTONE, διατηρώντας σημαντικά ποσοστά συμμετοχής, μαζί με τη διοικητική ομάδα υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντώνη Κοτζαμανίδη.

Το Προφίλ και το Χαρτοφυλάκιο της ENTERSOFTONE

Η ENTERSOFTONE (ES1) δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται, εκτός από την Ελλάδα, στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

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Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει λύσεις ERP, CRM, Accounting, Payroll, HCM, WMS, eCommerce και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των επιχειρήσεων. Η ES1 εξυπηρετεί περισσότερους από 90.000 πελάτες και έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά business software και ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με σημαντικό παράγοντα τη μετάβαση στην υποχρεωτική B2B ηλεκτρονική τιμολόγηση και το πλαίσιο του myDATA. Η εξέλιξη εντάσσεται παράλληλα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στροφή προς την ψηφιακή τιμολόγηση, στο πλαίσιο και των μεταρρυθμίσεων «VAT in the Digital Age».

Στο πλαίσιο της νέας μετοχικής σχέσης, η Hg θα συνεργαστεί με τη διοίκηση της ES1 για την ολοκλήρωση της μετάβασης των προϊόντων της εταιρείας στο cloud, την επιτάχυνση της καινοτομίας και την περαιτέρω επέκταση σε γειτονικές αγορές.

Εστίαση στο Cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην τεχνητή νοημοσύνη. Το Hg Catalyst, το εσωτερικό incubator προϊόντων AI της Hg, θα υποστηρίξει την ES1 στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος της πλατφόρμας της.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ES1, δήλωσε: «Η ES1 δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, και αυτή η συνεργασία μάς δίνει τους πόρους για να πάμε πιο μακριά και πιο γρήγορα.

Η Hg κατανοεί το business software σε βάθος που λίγοι επενδυτές διαθέτουν, και αυτό θα μας δώσει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και εμβαθύνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Alexandre Flavier, Partner της Hg, δήλωσε: «Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης και η ομάδα του έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική τεχνολογική πλατφόρμα, με ουσιαστικό προβάδισμα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και καινοτόμα προϊόντα που οι πελάτες της αγαπούν πραγματικά. Η επένδυση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αγορά και τη δέσμευσή μας να χτίσουμε μια διαχρονική, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού στην περιοχή».