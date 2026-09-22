Διεθνής επενδυτής στην ENTERSOFTONE, ο διαγωνισμός για τα κεντρικά γραφεία του Κτηματολογίου και η Ευρώπη Holdings, η SHOP & TRADE, η Astra Airlines και η Fly Oya «προσγειώνεται» στην Ελλάδα

Διεθνής επενδυτής στην ENTERSOFTONE

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις για ένα «mega deal» στην ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, με επίκεντρο την ENTERSOFTONE και μεγάλο διεθνή επενδυτικό όμιλο με ισχυρή παρουσία στον κλάδο της τεχνολογίας και του software. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις, με το ενδεχόμενο συμφωνίας να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ίδιες πληροφορίες ανεβάζουν την αποτίμηση της ENTERSOFTONE σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ως προς το τελικό τίμημα ή τους επιμέρους όρους της συναλλαγής. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αντίστοιχες εταιρείες επιχειρηματικού λογισμικού όπως η ENTERSOFTONE αποτιμώνται διεθνώς περίπου 19 έως 22 φορές τα λειτουργικά τους κέρδη (EBITDA).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετοχική διάρθρωση που εξετάζεται για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο βασικός Έλληνας μέτοχος, η Olympia Group του Πάνου Γερμανού δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πλήρη αποεπένδυση από το 41% που διαθέτει, αλλά να διατηρήσει συμμετοχή στο νέο σχήμα, παραμένοντας ενεργός στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Η διατήρηση συμμετοχής από την Olympia Group φέρεται να αποτελεί όρο του υποψήφιου επενδυτή, ο οποίος έχει έδρα το Λονδίνο και θέλει να έχει στο νέο μετοχικό σχήμα έναν ισχυρό τοπικό εταίρο με γνώση της ελληνικής αγοράς, του πελατολογίου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο διαγωνισμός του Κτηματολογίου

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να συνεδριάσει η Επιτροπή Καταλληλότητας που θα εξετάσει τη μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στα τέλη Ιουλίου στο διαγωνισμό για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η προσφορά αφορά στο πρώην κτίριο της Mothercare στον Ταύρο, ιδιοκτησίας της Ευρώπη Holdings, πρώην Ι. Κλουκίνας–Ι. Λάππας. Το ακίνητο, επί της οδού Σακελλαρίου, διαθέτει συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ. και, με βάση τα χαρακτηριστικά του, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων που έχουν τεθεί για τη νέα έδρα του Κτηματολογίου. Η διακήρυξη προβλέπει χώρους εργασίας συνολικής επιφάνειας από 7.000 έως 8.000 τ.μ., με δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 500 θέσεων εργασίας, τουλάχιστον 500 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και αρχείων και τουλάχιστον 100 θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από σταθμό Μετρό. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης. Σύμφωνα με εργαζομένους στην Ελληνικό Κτηματολόγιο, το ακίνητο φέρεται να μην εναρμονίζεται με έναν συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης, ο οποίος αφορά την απαίτηση να έχει πρόσωπο σε δρόμο του Βασικού Οδικού Δικτύου, όπως αυτό καθορίζεται στο ΦΕΚ 701/Δ/1990.

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, για την ευρύτερη περιοχή του Ταύρου, περιλαμβάνονται βασικοί οδικοί άξονες όπως η Πειραιώς, η Πέτρου Ράλλη και η σύνδεση Χαμοστέρνας–Πέτρου Ράλλη. Οι οδοί Σακελλαρίου και Τεώ, στις οποίες βρίσκεται το ακίνητο της Ευρώπη Holdings, δεν εμφανίζονται αυτοτελώς στον σχετικό πίνακα. Συγκεκριμένα, το ακίνητο απέχει μόλις 40 μέτρα από την οδό Θεσσαλονίκης και περίπου 70 μέτρα από την 25ης Μαρτίου, ενώ η απόστασή του από καθέναν από τους δύο γειτονικούς σταθμούς Μετρό είναι μικρότερη των 300 μέτρων. Σε ευθεία γεωγραφική προσέγγιση προς τα πλησιέστερα σημεία των συγκεκριμένων οδικών αξόνων, η Λεωφόρος Πειραιώς βρίσκεται περίπου 1,3 χλμ. από το ακίνητο, η Πέτρου Ράλλη περίπου 1,5 χλμ. και η Χαμοστέρνας περίπου 1,7 χλμ. από το σημείο. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο ζήτημα ως προς την πλήρωση του σχετικού όρου της προκήρυξης, θα το αξιολογήσει η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, ωστόσο γίνεται αντιληπτό πως η ύπαρξη αυτής της λεπτομέρειας, αποδυναμώνει πλήρως πάσης φύσεως ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης «φωτογραφικής» διαδικασίας υπέρ του συγκεκριμένου ακινήτου.

Μίσθωση 30 εκατ. ευρώ!

Το οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού είναι κάθε άλλο παρά αμελητέο. Η διακήρυξη θέτει ως ανώτατο αρχικό μηνιαίο μίσθωμα τις 187.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,244 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια της μίσθωσης είναι 12 χρόνια. Για την πρώτη τριετία το μίσθωμα παραμένει σταθερό. Από την έναρξη του τέταρτου έτους τίθεται σε εφαρμογή η προβλεπόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Το μίσθωμα μεταβάλλεται κάθε χρόνο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, με τη νέα τιμή να εφαρμόζεται επί του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου έτους. Με ένα υποθετικό σενάριο σταθερού πληθωρισμού 2% ετησίως, η συνολική δαπάνη μισθωμάτων στη 12ετία διαμορφώνεται περίπου στα 29,1 εκατ. ευρώ, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα στο δωδέκατο έτος φθάνει περίπου τις 223.500 ευρώ. Εάν ο τιμάριθμος κινηθεί σταθερά στο 3%, η συνολική αξία της μίσθωσης ανεβαίνει περίπου στα 30,2 εκατ. ευρώ και το μηνιαίο μίσθωμα του τελευταίου έτους πλησιάζει τις 244.000 ευρώ. Σε ένα υψηλότερο υποθετικό σενάριο, με σταθερό τιμάριθμο 4%, η συνολική ροή μισθωμάτων στη 12ετία προσεγγίζει τα 31,4 εκατ. ευρώ, με το μηνιαίο μίσθωμα κατά το δωδέκατο έτος να φθάνει περίπου τις 266.000 ευρώ.

Τι θα συμβεί εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος

Η απόφαση που θα λάβει η Επιτροπή Καταλληλότητας αύριο είναι σημαντική, αλλά όχι καθοριστική. Γιατί; Ο ισχύων κανονισμός για τις μισθώσεις ακινήτων του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 5882 ΕΞ 2024 των Χατζηδάκη – Κυρανάκη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1189/19.02.2024, προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την περίπτωση κατά την οποία ένας διαγωνισμός αποβεί άγονος. Στον ίδιο κανονισμό παραπέμπει ρητά και η διακήρυξη για τη μίσθωση του νέου κτιρίου ως προς το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας. Το κρίσιμο σημείο εντοπίζεται στο άρθρο 10 παρ. 2. Εφόσον ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, το αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα, με την ίδια απόφαση, είτε να προχωρήσει σε επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε να κινηθεί προς την εξαιρετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 περ. β΄ του Κανονισμού. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού. Το άρθρο 12 περ. β΄ προβλέπει, κατ’ εξαίρεση, τη δυνατότητα μίσθωσης ακινήτου χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, με απευθείας ανάθεση, όταν η προηγούμενη διαδικασία έχει αποδειχθεί άγονη ή ασύμφορη. Κατά συνέπεια, ακόμη και στην περίπτωση που η μοναδική προσφορά δεν λάβει το «πράσινο φως» της Επιτροπής Καταλληλότητας και η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία δεν καταλήξει σε ανάδοχο, η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί. Το θεσμικό πλαίσιο αφήνει ανοικτές δύο διαδρομές: είτε την επανάληψη του διαγωνισμού είτε, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός, την απευθείας ανάθεση, κάτι που δεδομένου της ισχνής συμμετοχής στη διαδικασία, δεν φαίνεται απίθανό…

Η Alter Ego Media

Μερίσματα συνολικού ύψους 4,43 εκατ. ευρώ από τέσσερις θυγατρικές της πρόκειται να λάβει η Alter Ego Media, στο πλαίσιο της διάθεσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025. Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση του ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, τη μεγαλύτερη συνεισφορά έχει η Newsit ΕΠΕ, η οποία θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος ύψους 2,8 εκατ. ευρώ προς τη μητρική εταιρεία. Από το συγκεκριμένο ποσό είχαν έως χθες καταβληθεί 1,3 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η One Digital Services Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσό 950 χιλ. ευρώ είχε έως χθες καταβληθεί στην Alter Ego Media. Μέρισμα ύψους 130 χιλ. ευρώ αποφάσισε να διανείμει η More Media Μονοπρόσωπη ΑΕ, με τις καταβολές να ανέρχονται έως χθες σε 30 χιλ. ευρώ. Η θυγατρική TLIFE ΜΑΕ αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 200 χιλ. ευρώ, το οποίο έως χθες είχε καταβληθεί στο σύνολό του. Συνολικά, από τα 4,43 εκατ. ευρώ που αποφασίστηκε να διανεμηθούν στην Alter Ego Media, έως χθες είχαν καταβληθεί 2,48 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 56% του συνόλου. Το υπόλοιπο προς καταβολή διαμορφωνόταν σε 1,95 εκατ. ευρώ.

Η SHOP & TRADE

Σε νέα φάση περνά η αναδιάρθρωση της SHOP & TRADE, μίας από τις πιο γνωστές ελληνικές εμπορικές εταιρείες στον χώρο της εισαγωγής και διανομής ειδών μόδας, υποδημάτων, αξεσουάρ και προϊόντων ευεξίας. Οι δύο μέτοχοι της εταιρείας, Γιώργος Σουρανάκης και Μαριάννα Φούντα, προχώρησαν χθες στη σύσταση δύο ξεχωριστών εταιρειών συμμετοχών και επενδύσεων, στις οποίες εισέφεραν μετοχές συνολικής αποτιμηθείσας αξίας 25 εκατ. ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία αναδιοργάνωσης της SHOP & TRADE, η οποία έχει ήδη εκκινήσει με τον διαχωρισμό του κλάδου εκμετάλλευσης επαγγελματικών ακινήτων από την εμπορική δραστηριότητα. Ο κλάδος των επαγγελματικών ακινήτων έχει ήδη εισφερθεί στη SHOP & TRADE Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ που συστάθηκε στα μέσα Αυγούστου με μετοχικό κεφάλαιο 4,8 εκατ. ευρώ και στην οποία Σουρανάκης και Φούντα διαθέτουν 50% έκαστος.

Ωστόσο, η αναδιάρθρωση συνεχίζεται. Χθες συστάθηκε από τον Γιώργο Σουρανάκη η SHOP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με εταιρικό κεφάλαιο 12,5 εκατ. ευρώ. Κύρια δραστηριότητά της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες κεφαλαίων, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία. Το κεφάλαιο των 12,5 εκατ. ευρώ δεν καλύφθηκε με χρηματική καταβολή, αλλά με εισφορά μετοχών αντίστοιχης αποτιμηθείσας αξίας. Παράλληλα, χθες συστάθηκε από την Μαριάννα Φούντα η TRADE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, επίσης με εταιρικό κεφάλαιο 12,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει αντίστοιχο αντικείμενο, με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και συμπληρωματικές δραστηριότητες που συνδέονται με κεφάλαια και τη διαχείριση επαγγελματικών ακινήτων. Και εκείνη κάλυψε το εταιρικό κεφάλαιο μέσω εισφοράς μετοχών αποτιμηθείσας αξίας 12,5 εκατ. ευρώ.

Με τη σύσταση των δύο νέων εταιρειών συμμετοχών διαμορφώνεται έτσι μια νέα εταιρική αρχιτεκτονική γύρω από τη SHOP & TRADE, παράλληλα με τον διαχωρισμό της δραστηριότητας των επαγγελματικών ακινήτων από τον βασικό εμπορικό κορμό της εταιρείας.

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Ανοδικά κινήθηκε η κερδοφορία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τις 913 χιλ. ευρώ και τη διοίκηση να προετοιμάζει το έδαφος για τη διανομή προσωρινού μερίσματος. Την ίδια στιγμή, σημαντική ήταν η αύξηση των εσόδων από αναδοχές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η μετάβασή της χρηματιστηριακής στη νέα εμπορική ταυτότητα CrediaPantelakis. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, τα κέρδη μετά από φόρους της Παντελάκης Χρηματιστηριακής διαμορφώθηκαν σε 913,4 χιλ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, έναντι 849,1 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7,6%. Σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων, η εικόνα ήταν ακόμη θετικότερη, καθώς τα κέρδη ανήλθαν σε 1,264 εκατ. ευρώ, από 972 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Μετά την επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος, ύψους περίπου 350 χιλ. ευρώ, η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 913,4 χιλ. ευρώ.

Καθοριστική για την πορεία των αποτελεσμάτων ήταν η ενίσχυση των λοιπών εσόδων, τα οποία εκτινάχθηκαν σε περίπου 3,03 εκατ. ευρώ, από 456,8 χιλ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η μεταβολή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις αναδοχές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, από τις οποίες τα έσοδα έφθασαν τα 2,74 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 129 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, η σημαντική αυτή αύξηση συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ελληνικής εισηγμένης εταιρείας (σ.σ. η ΑΜΚ της CrediaBank). Η ενίσχυση των εσόδων συνοδεύτηκε, πάντως, από αύξηση του λειτουργικού κόστους. Τα συνολικά έξοδα κατ’ είδος ανήλθαν σε 5,73 εκατ. ευρώ, έναντι 3,21 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας περίπου τα 2,98 εκατ. ευρώ από 1,36 εκατ. ευρώ, παρότι ο μέσος αριθμός εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 49 άτομα, έναντι 48 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού της χρηματιστηριακής ανήλθε στα 18,01 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, από 13,26 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 8,02 εκατ. ευρώ, έναντι 7,90 εκατ. ευρώ, με το μετοχικό κεφάλαιο να παραμένει σταθερό στα 1,53 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων, οι οποίες έφθασαν τα 4,72 εκατ. ευρώ, από 1,38 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Στον αντίποδα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιορίστηκαν σε περίπου 508,6 χιλ. ευρώ, έναντι 734,9 χιλ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Με τα μεγέθη λοιπόν αυτά η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ξεκινά με θετικές επιδόσεις την «επόμενη ημέρα» της CrediaPantelakis, με την Credia Bank να φαίνεται πως θα έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει σχετικά σύντομα τα 8,75 εκατ. ευρώ που επένδυσε για το 70% της χρηματιστηριακής.

Η Astra Airlines

Ανοικτό αφήνει η διοίκηση της Astra Airlines το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της αεροπορικής εταιρείας, επτά χρόνια μετά τη διακοπή της πτητικής της δραστηριότητας, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, οι οποίες καταχωρίστηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, η Διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αρμόδιους κρατικούς φορείς, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη για την «επανεκκίνηση και βιώσιμη ανάπτυξη» της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η αναφορά αυτή έχει ενδιαφέρον, καθώς η Astra Airlines παραμένει ουσιαστικά σε καθεστώς αδράνειας, με τα οικονομικά μεγέθη να αποτυπώνουν τις πιέσεις που έχει συσσωρεύσει η πολυετής απουσία της από την ενεργό αεροπορική δραστηριότητα. Το 2024 η εταιρεία εμφάνισε μηδενικό κύκλο εργασιών, έναντι εσόδων 122,85 χιλ. ευρώ το 2023, ενώ οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 3,023 εκατ. ευρώ. Παρά το σημαντικό ύψος τους, οι ζημιές περιορίστηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, όταν είχαν ανέλθει σε 4,718 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2024, το σύνολο του ενεργητικού της Astra Airlines ανερχόταν σε 4,07 εκατ. ευρώ, από 4,61 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Την ίδια περίοδο, η καθαρή θέση επιδεινώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα 22,16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,05 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023. Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η εικόνα των υποχρεώσεων. Οι συνολικές υποχρεώσεις έφθασαν τα 25,92 εκατ. ευρώ, από 23,40 εκατ. ευρώ το 2023, και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν τραπεζικά δάνεια ύψους 2,93 εκατ. ευρώ, εμπορικές υποχρεώσεις σχεδόν 7 εκατ. ευρώ, οφειλές από λοιπούς φόρους και τέλη 7,13 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 3,46 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5,18 εκατ. ευρώ.

Η ίδια η διοίκηση αναγνωρίζει στις οικονομικές καταστάσεις ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας «δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική», κάνοντας λόγο για σημαντικά προβλήματα και περιορισμούς, τα οποία αποτυπώνονται και στην αρνητική καθαρή θέση.

Πρόσθετες επιφυλάξεις για την οικονομική εικόνα της Astra Airlines διατυπώνει ο ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής. Στην έκθεσή του εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη και επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ύψους περίπου 4,1 εκατ. ευρώ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ελεγκτή, τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Ο ελεγκτής αναφέρει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί απομειώσεις περίπου 2,1 εκατ. ευρώ στον λοιπό εξοπλισμό, ενώ δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη περίπου 568 χιλ. ευρώ για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από αγωγές τρίτων. Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί υπόλοιπο ταμείου περίπου 92 χιλ. ευρώ. Στην έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι συγκεκριμένες φορολογικές χρήσεις παραμένουν ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές, χωρίς να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής, στο τέλος του 2024 οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 24,22 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναφορά της διοίκησης της Astra Airlines σε επαφές με επενδυτές, τράπεζες και κρατικούς φορείς για ενδεχόμενο επιστροφής γεννά απορίες…

Η Fly Oya «προσγειώνεται» στην Ελλάδα

Μπορεί η τύχη της Astra Airlines να παραμένει αβέβαιη, ωστόσο μια άλλη αεροπορική εταιρεία κάνει πλέον την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τη λιβυκή Fly Oya, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τα τελευταία χρόνια από την Τρίπολη και τώρα αποκτά εταιρική παρουσία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, συστάθηκε χθες η Fly Oya Greece Αεροπορική Ανώνυμη Εταιρεία, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, σηματοδοτώντας την είσοδο του ονόματος Fly Oya στην ελληνική αεροπορική αγορά. Πίσω από τη νέα εταιρική κίνηση βρίσκονται ο Osama Mohammed H. Aboukraza (Οσάμα Μοχάμμεντ Έιτς Αμπουκράζα) και ο Ανδρέας Καϊάφας. Ο πρώτος καταβάλλει 16.750 ευρώ και αναλαμβάνει 1.675 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 67% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ο Ανδρέας Καϊάφας συμμετέχει με 8.250 ευρώ και 825 μετοχές, αποκτώντας ποσοστό 33%. Η Fly Oya είναι ιδιωτική λιβυκή αεροπορική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2018 και έχει έδρα την Τρίπολη. Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, η πτητική της δραστηριότητα ξεκίνησε το 2022, με αντικείμενο τη μεταφορά επιβατών και φορτίου.

Η ελληνική Fly Oya Greece έρχεται, πάντως, με ένα ιδιαίτερα ευρύ καταστατικό αντικείμενο, το οποίο δεν περιορίζεται στις συμβατικές αεροπορικές μεταφορές. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνονται οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών, ενώ προβλέπεται η πραγματοποίηση τακτικών και charter πτήσεων με αεροσκάφη και ελικόπτερα, η μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών VIP, executive και business aviation. Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εμπορικών αεροπορικών μεταφορών με ελικόπτερα, υπό Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC), τόσο μέσω τακτικών όσο και μη τακτικών πτήσεων. Μάλιστα, γίνεται ρητή αναφορά σε δρομολόγια περιφερειακής και νησιωτικής διασύνδεσης, στοιχείο που διευρύνει σημαντικά το δυνητικό πεδίο δραστηριοποίησης της νέας εταιρείας στην Ελλάδα. Οι φιλοδοξίες της Fly Oya Greece, τουλάχιστον όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό της, επεκτείνονται και σε ειδικές αεροπορικές υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αεροδιακομιδές και οι υπηρεσίες air ambulance, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και η δασοπυρόσβεση και η αεροπυρόσβεση. Προβλέπεται, μάλιστα, η δυνατότητα διάθεσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων για την εκτέλεση πυροσβεστικού έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Τέλος το καταστατικό της ανοίγει τον δρόμο και για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών, εμπορία και μίσθωση πτητικών μέσων, εκπαίδευση πιλότων και τεχνικού προσωπικού, καθώς και για τη λειτουργία hangars, βάσεων ελικοπτέρων, ελικοδρομίων και εγκαταστάσεων γενικής αεροπορίας.

Η Energean Oil & Gas

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 10,286 εκατ. ευρώ προχώρησε η Energean Oil & Gas. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά μετρητών και την έκδοση 1.028.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν σε τιμή 30,72 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή σε τιμή σημαντικά υψηλότερη από την ονομαστική τους αξία. Από τη διάθεση των νέων μετοχών προκύπτει συνολική άντληση κεφαλαίων περίπου 31,6 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 10,286 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ επιπλέον 21,314 εκατ. ευρώ σχηματίζουν ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Energean Oil & Gas ανέρχεται πλέον σε 60,281 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 6.028.083 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία.

Η Porto Carras Marina

Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η Porto Carras Marina, με την εταιρεία να εμφανίζει αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας , η οποία ελέγχεται από την Belterra Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, διαμορφώθηκε σε 1,4 εκατ. ευρώ, από 1,054 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 33%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση του μικτού κέρδους, το οποίο ανήλθε σε 777,3 χιλ. ευρώ έναντι 496,6 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε και η λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA ανήλθαν σε 711,7 χιλ. ευρώ, από 560,4 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 27%. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τις 550 χιλ. ευρώ, έναντι 409,4 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά περίπου 34%, στα 406,3 χιλ. ευρώ από 302,1 χιλ. ευρώ. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από ενίσχυση της καθαρής θέσης. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της Porto Carras Marina ανέρχονταν σε 2,49 εκατ. ευρώ, έναντι 2,08 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 4,62 εκατ. ευρώ από 3,84 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 2,13 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ρευστότητας, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, φθάνοντας τις 106,3 χιλ. ευρώ, έναντι αρνητικών 134,1 χιλ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης περιορίστηκαν σε 18,7 χιλ. ευρώ, από 28,3 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Oenoforos στο ελληνικό real estate

Στην ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται η σουηδική Oenoforos Aktiebolag (Oenoforos AB), η εταιρεία του Έλληνα επιχειρηματία Τάκη Σολδάτου που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον κλάδο του κρασιού στη Σουηδία. Η κίνηση πραγματοποιείται μέσω της σύστασης της Mesogeion 394 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία έχει μοναδικό εταίρο την Oenoforos Aktiebolag. Η νέα εταιρεία συστάθηκε χθες με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και έχει σαφή προσανατολισμό στο real estate. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνεται η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ στους σκοπούς περιλαμβάνονται επίσης η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.