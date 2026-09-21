Πόσα κέρδισε σε μια ημέρα το Euronext από το rebalancing, η Bespoke, η Bracebridge Capital, η Σχολή Μωραΐτη, η νέα παράταση για την ΛΑΡΚΟ και η υπόθεση Διαμαντή

Μία συνεδρίαση που έφερε έσοδα 1,7 εκατ. ευρώ.

Μια ιδιαίτερα κερδοφόρα ημέρα ήταν η περασμένη Παρασκευή για το Euronext Athens, καθώς οι αλλαγές στους δείκτες FTSE και Stoxx έφεραν «βροχή» συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ημερήσιος τζίρος εκτοξεύθηκε στα 4,26 δισ. ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο από αυτό μιας συνηθισμένης συνεδρίασης.

Ο τεράστιος όγκος συναλλαγών μεταφράζεται και σε σημαντικά έσοδα για το Euronext Athens. Αν συνυπολογιστούν και οι δύο πλευρές κάθε συναλλαγής, δηλαδή η αγορά και η πώληση, το ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι σχετικές χρεώσεις φτάνει περίπου στα 8,52 δισ. ευρώ. Με χρέωση 0,02%, τα έσοδα του Euronext Athens από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση εκτιμώνται σε περίπου 1,7 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια, μέσα σε μία ημέρα το Euronext Athens εκτιμάται ότι εισέπραξε ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 3,2% του συνολικού τζίρου που είχε πραγματοποιήσει σε ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η σύγκριση είναι ενδεικτική. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Euronext Athens είχε φτάσει τα 53,3 εκατ. ευρώ. Αν το ποσό αυτό μοιραστεί στις περίπου 125 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις της περιόδου, προκύπτουν κατά μέσο όρο περίπου 426.000 ευρώ ανά ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι τα εκτιμώμενα έσοδα των 1,7 εκατ. ευρώ της περασμένης Παρασκευής ισοδυναμούν περίπου με τα έσοδα τεσσάρων «κανονικών» χρηματιστηριακών συνεδριάσεων.

Η εικόνα έρχεται να προστεθεί στις ήδη ισχυρές επιδόσεις του Euronext Athens μέσα στο 2026. Στο πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 53,3 εκατ. ευρώ, έναντι 34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 19,3 εκατ. ευρώ, ή σχεδόν 57% μέσα σε έναν χρόνο.

Η Bespoke SGA Holdings

Αυξημένη ευαισθησία σε ενδεχόμενη νέα άνοδο των επιτοκίων εμφανίζει η Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, καθώς σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής της συνδέεται με κυμαινόμενα επιτόκια. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 η έκθεση του Ομίλου στο euribor παραμένει «ανοιχτή», υπό την έννοια ότι δεν προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία πως έχει κλειδωθεί σε σημαντική έκταση μέσω συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (hedging). Στο τέλος του 2025 τα συνολικά δάνεια του ομίλου ανέρχονταν σε 231,66 εκατ. ευρώ, από 208,01 εκατ. ευρώ το 2024. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 208,84 εκατ. ευρώ, έναντι 203,25 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 149,88 εκατ. ευρώ από 167,14 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής μόχλευσης αυξήθηκε έτσι στο 58%, από 55% στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Το 2025 ο όμιλος εμφάνισε EBITDA 27,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 9,64 εκατ. ευρώ, παρά τη βελτίωσή τους από τα αρνητικά 12,78 εκατ. ευρώ του 2024. Σε επίπεδο μητρικής, η αντίστοιχη επιβάρυνση ανήλθε σε 3,89 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ενδεχόμενη αντιστροφή της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων θα μπορούσε να ανακόψει αυτή τη βελτίωση, αυξάνοντας εκ νέου τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Η Bespoke Real Estate

Πάντως σε μείωση του συνολικού δανεισμού της προχώρησε το 2025 η Bespoke Real Estate, η θυγατρική εταιρεία ακινήτων της Bespoke SGA Holdings με τα συνολικά δάνεια της να διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσης σε περίπου 40,6 εκατ. ευρώ, από 53,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Οι συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 42,4 εκατ. ευρώ από 54,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ.

Στη μείωση της μόχλευσης συνέβαλε η πώληση του ακινήτου της Νίκας στον Άγιο Στέφανο τον Δεκέμβριο του 2025, μέρος του τιμήματος της οποίας χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού. Μετά το τέλος της χρήσης, τον Ιανουάριο του 2026, η εταιρεία αποπλήρωσε επιπλέον 4,9 εκατ. ευρώ από ομολογιακό δάνειο μετόχων, περιορίζοντας το υπόλοιπό του από 15,1 εκατ. σε 10,2 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 4,72 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε 3,57 εκατ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 2,09 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 1,48 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 1,15 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, η εταιρεία διέθετε επενδυτικά ακίνητα λογιστικής αξίας 44,55 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 11,15 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό της ανερχόταν σε 58,57 εκατ. ευρώ.

Η Bracebridge Capital

Την παρουσία της στην ελληνική αγορά προβληματικών απαιτήσεων και ακινήτων ενισχύει η αμερικανική Bracebridge Capital, προχωρώντας στη σύσταση της Dysart Finance A REOCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία μέσω της ιρλανδικής Dysart Finance III Designated Activity Company.

Η νέα εταιρεία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και διαθέτει ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στο real estate. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται η απόκτηση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η ανέγερση οικοδομών. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συνδέοντας τη δραστηριότητά της με την αγορά προβληματικών απαιτήσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο George Gilpin, αντιπρόεδρος ο Seth Robbins, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ο Γεώργιος Τίγνης, επικεφαλής της Atlas Property Partners στην Ελλάδα.

Η Bracebridge έχει ήδη αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά NPEs. Η πρώτη μεγάλη συναλλαγή ήταν το Frontier II της Εθνικής Τράπεζας, τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 1 δισ. ευρώ, στην οποία funds υπό τη διαχείρισή της απέκτησαν το 95% των mezzanine και junior notes. Ακολούθησε το Project Alphabet της PQH, συνολικού λογιστικού υπολοίπου 4,8 δισ. ευρώ, ενώ το 2025 η συνεργασία με την Εθνική συνεχίστηκε με το Frontier III, τιτλοποίηση NPEs περίπου 700 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή τη συναλλαγή, η Bracebridge απέκτησε το 95% των mezzanine και junior notes, με τη doValue Greece να αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Σχολή Μωραΐτη

Μη ενδεικτική της συνήθους οικονομικής δραστηριότητας της Σχολής Μωραΐτη είναι η εικόνα που αποτυπώνουν οι τελευταίες αναρτημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς αφορούν αποκλειστικά στη μεταβατική δίμηνη περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2025 και όχι πλήρη οικονομική χρήση. Η αλλαγή έγινε προκειμένου η εταιρική χρήση να ευθυγραμμιστεί με το ακαδημαϊκό έτος και τη χρήση του ομίλου Inspired Education Greece, στον οποίον ανήκει πλέον η Σχολή Μωραΐτη. Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά μεγέθη του διμήνου δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα με εκείνα της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου.

Στο δίμηνο καταγράφηκαν ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η διοίκηση αποδίδει κυρίως στην απουσία λειτουργικών εσόδων κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε συνδυασμό με τα ανελαστικά λειτουργικά έξοδα. Στις 31 Αυγούστου 2025 τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 6,278 εκατ. ευρώ, ωστόσο η Σχολή Μωραΐτη δεν εμφάνιζε δανειακές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς, καθώς είχε εξοφλήσει πλήρως τον τραπεζικό και λοιπό δανεισμό της. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ο ορκωτός ελεγκτής της Deloitte διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη, η οποία συνδέεται με την πρόβλεψη ύψους 1,484 εκατ. ευρώ για πιθανές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς οι χρήσεις από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2025 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές.

Για τη χρήση 2026, πάντως, η Διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η ζήτηση και οι εγγραφές ήταν σε υψηλά επίπεδα, ενώ γίνεται λόγος για ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω αύξησης των εσόδων, συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας. Ακόμη, γίνεται αναφορά σε αυξήσεις διδάκτρων ευθυγραμμισμένες με τον πληθωρισμό, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θα στηρίξουν τα έσοδα χωρίς αρνητική επίδραση στη ζήτηση και να συμβάλουν στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και της συνολικής χρηματοοικονομικής απόδοσης. Τέλος, η Διοίκηση προβλέπει ισχυρή κερδοφορία στις επόμενες χρήσεις και σχεδιάζει επενδύσεις σε ανακαίνιση αιθουσών, νέα λεωφορεία και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Snappi: Ο πρώτος ισολογισμός μετά το commercial launch

Την εικόνα μιας τράπεζας που βρίσκεται ακόμη στην πρώτη φάση της εμπορικής της ανάπτυξης αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της Snappi για το 2025, την πρώτη χρήση κατά την οποία ξεκίνησε την τραπεζική της δραστηριότητα. Η ψηφιακή τράπεζα έκλεισε τη χρονιά με σημαντική ενίσχυση του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων της, αλλά και με αυξημένες ζημιές, καθώς το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας επιβάρυνε τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, η Snappi ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2025. Στο τέλος της χρονιάς, το σύνολο του ενεργητικού της είχε ανέλθει στα 67,3 εκατ. ευρώ, από 45,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, σημειώνοντας αύξηση 49%. Τα ίδια κεφάλαια υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 50,4 εκατ. ευρώ από 22,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησαν στα 16,8 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από τράπεζες διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στα 22,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια και οι απαιτήσεις κατά πελατών βρίσκονταν ακόμη σε χαμηλό επίπεδο, περίπου 600.000 ευρώ. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αντανακλά το υψηλό κόστος της εκκίνησης. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε περίπου 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 141%. Μετά από φόρους, οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 19,9 εκατ. ευρώ, από 8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 24,7 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά καθαρά έσοδα ήταν αρνητικά κατά περίπου 100.000 ευρώ. Στο τέλος της χρήσης η Snappi απασχολούσε 122 εργαζομένους, με περίπου τους μισούς να έχουν ενταχθεί στην τράπεζα μέσα στη χρονιά. Στην έκθεση επισημαίνεται παράλληλα η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Snappi στο τέλος του 2025. Ο δείκτης CET1 ανερχόταν σε 79%, ο δείκτης μόχλευσης σε 70%, ενώ οι δείκτες ρευστότητας LCR και NSFR διαμορφώθηκαν σε 951% και 134% αντίστοιχα. Η διοίκηση αναφέρει ότι, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου, οι συγκεκριμένοι δείκτες αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά υψηλότερα από τα ελάχιστα εποπτικά όρια κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Νέα παράταση για ΛΑΡΚΟ

Νέα παράταση δίνεται στη διαδικασία αποτίμησης των διαγωνισμών για τη ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά την αποχώρηση του προτιμητέου επενδυτή. Το Υπερταμείο έχει πλέον περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούσαν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, καθώς και τα μεταλλευτικά δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου. Η αξιολόγηση είχε ανατεθεί στο Υπερταμείο με προηγούμενη υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε την υποβολή σχετικής έκθεσης εντός δύο μηνών. Η προθεσμία αυτή μετατίθεται πλέον για το τέλος του έτους, δίνοντας περισσότερο χρόνο για την εξέταση της πορείας και της έκβασης των διαγωνισμών. Πρόκειται για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, αλλά και για τα μεταλλευτικά δικαιώματα του Δημοσίου και τη μεταλλουργία της Λάρυμνας. Οι διαγωνισμοί ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, καθώς ο προτιμητέος επενδυτής απέσυρε το ενδιαφέρον του. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ακολούθησε η επίσημη ματαίωση του διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ από τον Ειδικό Διαχειριστή.

ΟΔΔΗΧ - Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 29,172 εκατ. ευρώ και ετήσιας διάρκειας, προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Το ομόλογο εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε άυλη μορφή, με ημερομηνία λήξης την 18η Σεπτεμβρίου 2027. Σκοπός της έκδοσης είναι η αντικατάσταση ισόποσων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που έληξαν και βρίσκονταν στην κατοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και συνδέεται με το Euribor έξι μηνών, προσαυξημένο κατά 0,63%. Για την πρώτη τοκοφόρο περίοδο καθορίστηκε στο 3,603%, με το εξάμηνο Euribor στο 2,973%. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των τίτλων ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ενώ η έκδοση έγινε στο 100% της ονομαστικής αξίας και χωρίς προμήθεια.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος

Τεχνικό πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου δυσλειτουργίες στην εφαρμογή των προσφορών στα ταμεία, με αποτέλεσμα προϊόντα που εμφανίζονταν στα ράφια με μειωμένη τιμή να τιμολογούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην τιμή που ίσχυε πριν από την προσφορά.

Όπως ενημέρωνε το προσωπικό της αλυσίδας, η δυσλειτουργία αφορούσε συνολικά το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΒ, το οποίο δεν μπορούσε να περάσει κανονικά τις τιμές των προσφορών κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε όλο το δίκτυο. Έτσι, πελάτες που είχαν επιλέξει προϊόντα με βάση την αναγραφόμενη μειωμένη τιμή διαπίστωναν στο ταμείο ότι η έκπτωση δεν είχε εφαρμοστεί. Το πρόβλημα προκάλεσε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση και ουρές στα ταμεία, καθώς εργαζόμενοι και καταναλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια έκτακτη δυσλειτουργία που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της συνήθους διαδικασίας τιμολόγησης. Στο κατάστημα που βρεθήκαμε, πάντως, οι υπεύθυνοι προχωρούσαν σε επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις, περίπου ανά πέντε λεπτά, ενημερώνοντας τους πελάτες ότι λόγω τεχνικού προβλήματος οι προσφορές δεν μπορούσαν προσωρινά να εφαρμοστούν κατά την τιμολόγηση.

Το ισχύον πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σαφή ενημέρωση του καταναλωτή για την τιμή που καλείται να πληρώσει. Σε περιπτώσεις έκτακτης δυσλειτουργίας, κρίσιμο στοιχείο είναι επομένως ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται το πρόβλημα και ενημερώνει τους πελάτες της όσο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Παραμένει άγνωστο εάν το περιστατικό θα απασχολήσει την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για τις συνθήκες και τη διάρκεια της δυσλειτουργίας, την ενημέρωση των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα από την αλυσίδα.

Η υπόθεση Διαμαντή

Αυξημένη δημοσιότητα έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ η υπόθεση του Έλληνα ομογενούς Κωνσταντίνου Διαμαντή, πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Πολιτείας του Κονέκτικατ, ο οποίος διέφυγε στην Ελλάδα ενώ επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου για την επιβολή της ποινής του σε υπόθεση διαφθοράς. Ο Διαμαντής, ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή και υπήρξε επί σειρά ετών ενεργό πρόσωπο στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση του Κονέκτικατ, είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του κυβερνήτη Νεντ Λαμόντ. Στο παρελθόν είχε επίσης εκλεγεί βουλευτής με τους Δημοκρατικούς στην πολιτειακή Βουλή. Το 2025 κρίθηκε ένοχος από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων για 21 αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, εκβιασμός, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις προς ομοσπονδιακούς ερευνητές. Η υπόθεση αφορούσε τη δράση του την περίοδο κατά την οποία ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας που επέβλεπε σχολικά κατασκευαστικά έργα στο Κονέκτικατ. Σύμφωνα με την ετυμηγορία των ενόρκων, ο Διαμαντής ζήτησε δωροδοκίες από εργολάβους των οποίων τα έργα βρίσκονταν υπό την εποπτεία του.

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν ο Διαμαντής δεν εμφανίστηκε την παρελθούσα Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για την επιβολή της ποινής του. Ο δικηγόρος του γνωστοποίησε ότι είχε φύγει από τις ΗΠΑ και είχε μεταβεί στην Ελλάδα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πολιτειακός ελεγκτής του Κονέκτικατ, Σον Σκάνλον, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να σταματήσει η απευθείας κατάθεση της σύνταξής του Διαμαντή η οποία ανέρχεται στα 70.000 δολάρια ετησίως. Υποστήριξε ακόμη ότι κάποιος που έχει καταδικαστεί για εξαπάτηση των φορολογουμένων και στη συνέχεια αποφεύγει τη διαδικασία επιβολής της ποινής δεν θα πρέπει να συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη από την Πολιτεία.

Μια ημέρα μετά ο δικηγόρος του Διαμαντή, Νορμ Πάτις, κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή κατά του Σκάνλον και του γενικού εισαγγελέα του Κονέκτικατ, Γουίλιαμ Τονγκ. Σε αυτή υποστηρίζει ότι οι πολιτειακές αρχές δεν είχαν δικαίωμα να διακόψουν με αυτόν τον τρόπο τις συνταξιοδοτικές παροχές του πελάτη του χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Η νομοθεσία του Κονέκτικατ επιτρέπει την ανάκληση ή τη μείωση της σύνταξης ενός δημόσιου αξιωματούχου όταν αυτός καταδικάζεται για αδίκημα που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαδικασία, όμως, δεν είναι αυτόματη. Ο γενικός εισαγγελέας πρέπει να προσφύγει στο αρμόδιο πολιτειακό δικαστήριο και να ζητήσει την περικοπή ή την κατάργηση της σύνταξης. Στη συνέχεια, δικαστής αποφασίζει εάν δικαιολογείται ένα τέτοιο μέτρο, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την οικονομική ζημία που προκλήθηκε και τον βαθμό παραβίασης της δημόσιας εμπιστοσύνης. Από το 2008 οι αρχές του Κονέκτικατ έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία περισσότερες από 30 φορές σε υποθέσεις πρώην δημόσιων αξιωματούχων.

Η πλευρά του Διαμαντή υποστηρίζει ότι στην περίπτωσή του επιχειρήθηκε να παρακαμφθεί αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με την αγωγή, η ετυμηγορία των ενόρκων από μόνη της δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια της σύνταξής του. Η υπεράσπιση επιμένει ότι το ζήτημα δεν είναι σε αυτή τη φάση εάν ο Διαμαντής πρέπει τελικά να χάσει τη σύνταξή του, αλλά εάν η Πολιτεία μπορεί να σταματήσει την καταβολή της χωρίς προηγούμενη δικαστική διαδικασία.

Ο γενικός εισαγγελέας Γουίλιαμ Τονγκ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι η υπηρεσία του εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της Πολιτείας και των φορολογουμένων. Μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε, πάντως, δεν είχε καταχωριστεί η προβλεπόμενη αίτηση σε πολιτειακό δικαστήριο για την οριστική ανάκληση ή μείωση της σύνταξης του Διαμαντή.