Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαιδευτικά εργαστήρια, πρακτική καθοδήγηση, ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση.

Στην ελληνική αγορά κάνει πρεμιέρα το IPOready, το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της Euronext για την προετοιμασία επιχειρήσεων που εξετάζουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, με την περίοδο υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο ελληνικό κύκλο να έχει ήδη ξεκινήσει.

Το εξάμηνο πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2027, απευθύνεται σε εταιρείες υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής που εξετάζουν το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και εισαγωγής στο χρηματιστήριο μέσα στα επόμενα ένα έως τρία χρόνια. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, ενώ η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για τις εταιρείες που θα επιλεγούν.

Για πρώτη φορά, Έλληνες επιχειρηματίες, ιδρυτές και διοικητικά στελέχη θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα προετοιμασίας της Euronext, αποκτώντας πρακτική γνώση και εξειδικευμένη καθοδήγηση γύρω από τις απαιτήσεις μιας δημόσιας εγγραφής και τη μελλοντική λειτουργία μιας εισηγμένης εταιρείας.

«Η έναρξη του IPOready στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής και να ενισχύσουμε περαιτέρω το οικοσύστημα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος.

Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαιδευτικά εργαστήρια, πρακτική καθοδήγηση, ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση, καλύπτοντας κρίσιμα πεδία όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η προετοιμασία για IPO, η αποτίμηση εταιρειών, οι σχέσεις με επενδυτές, η χρηματοοικονομική επικοινωνία και οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

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Παράλληλα, αξιοποιείται η ακαδημαϊκή συνεργασία της Euronext με το INSEAD, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και απονέμει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το IPOready υποστηρίζεται από περισσότερους από 80 συνεργάτες και χορηγούς, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αποτελεί στρατηγικό εταίρο.

Στην πρώτη ελληνική διοργάνωση συμμετέχουν ως Workshop Partners η AXIA Ventures Group, μέλος του Ομίλου Alpha Bank, η Deloitte Ελλάδος, η POTAMITISVEKRIS Law Partnership και η V+O Greece | SECNewgate, ενώ Selection Partner είναι η Endeavor Greece.

