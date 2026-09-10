Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν έχει ήδη πλήξει σημαντικά τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair προειδοποίησε σήμερα, Πέμπτη, ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ενδέχεται να αυξηθούν «σημαντικά», εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εκτίναξη του κόστους των καυσίμων συνεχίζει να πιέζει τον κλάδο.

«Αναμένουμε οι τιμές να υποχωρήσουν πολύ ελαφρά το δεύτερο τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), όμως τα τρίμηνα Δεκεμβρίου και Μαρτίου παραμένουν αβέβαια», δήλωσε ο Μάικλ Ο’Λίρι σε δημοσιογράφους, ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσε το Reuters.

«Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και την επόμενη χρονιά, πιστεύω ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και ελπίζουμε να το αποφύγουμε», πρόσθεσε ο Ο’Λίρι.

Η CNBC επικοινώνησε με τη Ryanair ζητώντας σχόλιο για τις δηλώσεις.

Ψηλά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό διατήρησαν την τιμή του αργού Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 1,4%, στα 97,4 δολάρια το βαρέλι.

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Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει εκτοξεύσει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων. Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, η τιμή τους διαμορφώθηκε στα 171 δολάρια το βαρέλι, αυξημένη κατά 90% σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το Jet Fuel Price Monitor της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Τον Απρίλιο, ο Ο’Λίρι είχε δηλώσει στο CNBC ότι αργότερα μέσα στη χρονιά θα υπάρξουν «καταρρεύσεις» ασθενέστερων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, καθώς το αυξανόμενο κόστος των αεροπορικών καυσίμων θα γίνει πιο δύσκολο να απορροφηθεί.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε ότι είχε αντισταθμίσει το 80% των αναγκών της (hedged)σε αεροπορικά καύσιμα για τη θερινή περίοδο. Για το 2027, έχει κλειδώσει την τιμή στα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το 2028 έχει καλύψει μόλις το 15% των αναγκών της, με τιμή 85 δολάρια το βαρέλι.

Τα κέρδη της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους κατά το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 34%, καθώς μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου οι καταναλωτές ανέβαλαν τις κρατήσεις.

Με πληροφορίες από CNBC