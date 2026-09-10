Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είχε κάποια σχετική πάθηση.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο δικηγόρος και στενός φίλος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του και, όπως είπε, δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να μαρτυρούσε ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του.

«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο, όπως ανέφερε, τον συνέδεε πολυετής σχέση.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ο Γιώργος Μαζωνάκης να αντιμετώπιζε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, ο κ. Λυκούδης απάντησε ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε ο ίδιος, δεν υπήρχε κάποια σχετική πάθηση.

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Οι επόμενες νομικές κινήσεις της οικογένειας

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η οικογένεια του τραγουδιστή μετά τον θάνατό του.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα προβλεπόμενα δικονομικά δικαιώματα και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί της. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η οικογένεια είναι αυτή που μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου.

«Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, ώστε να διαλευκανθεί και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

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