Εκτός από τον 14χρονο οδηγό συνελήφθη και ο πατέρας του αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στο Αιτωλικό, όταν ένας 14χρονος, που οδηγούσε μοτοσικλέτα, παρέσυρε μία μητέρα που κινούνταν πεζή μαζί με τις κόρες της, τις οποίες μετέφερε στο καρότσι. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του πατέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο παρέσυρε τη γυναίκα και τα δύο παιδιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Η μητέρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται. Τα δύο ανήλικα παιδιά της μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ελαφρά τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα. Μετέβησαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη ο 14χρονος

Μετά το τροχαίο, ο 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.