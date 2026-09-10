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Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι, να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098010414986457552}

{https://x.com/112Greece/status/2098020879607161202}

Δείτε εικόνα από το πύρινο μέτωπο

{https://www.facebook.com/watch/?v=1282224103929543}