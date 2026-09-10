Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 28χρονου από το Χαϊδάρι.

Missing alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση 28χρονου από το Χαϊδάρι, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 17 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του 28χρονου, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, «καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο».

Ο 28χρονος έχει ύψος 1,70 μ., βάρος 70 κιλά, έχει γκρι μαλλιά και γαλάζια μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» καλεί όποιον έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει τηλεφωνικά όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert.

{https://x.com/hamogelo/status/2098019376943202647}