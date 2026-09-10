Οι οδηγίες της αστυνομίας για την προστασία των πολιτών από απάτες.

Εξιχνιάσθηκε στη Βοιωτία υπόθεση απάτης, με λεία πάνω από 400.000 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενη ότι είναι δήθεν «λογίστρια», προφασιζόμενη ψευδώς ότι είναι σε εξέλιξη καταγραφή των περιουσιακών της στοιχείων για φορολογικούς λόγους.

Για να πείσει τη γυναίκα να συγκεντρώσει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας και να την αφήσει σε σημείο έξω από το σπίτι της, συνεργός της συνομίλησε μαζί της, προσποιούμενος τον αρμόδιο δήθεν «εφοριακό υπάλληλο».

Από ενδελεχή έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση ενός Έλληνα, μέλους εγκληματικής ομάδας, ο οποίος διακριβώθηκε ότι είχε τουλάχιστον τον ρόλο του «εισπράκτορα», ως οδηγός αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο άνδρας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, για ληστεία, κλοπή, απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

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Οδηγίες προς του πολίτες

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι σας καλούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως του ΔΕΔΗΗΕ ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

- Επισημαίνεται ότι από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε σπίτια ή σε δημόσιους χώρους και να απαιτούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων ή κοσμημάτων, για υπηρεσίες που παρέχουν.

- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα ή κοσμήματα και επίσης να μην δέχεστε άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.