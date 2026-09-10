Η χρήση ναρκωτικών φέρεται να άρχισε από κοινότητες τροφοσυλλεκτών στην Ινδονησία.

Οι αποδείξεις της έρευνας δείχνουν πως κοινότητες στην Ινδονησία πριν από 25.000 χρόνια χρησιμοποιούσαν καρπούς μπέτελ ως ναρκωτικά.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Γκρίφιθ στην Αυστραλία εντόπισαν ασυνήθιστα μοτίβα στα σκελετικά κατάλοιπα πρώιμων ανθρώπων τροφοσυλλεκτών, τα οποία συνέδεσαν με τη μάσηση καρπών μπέτελ.

Ο καθηγητής Άνταμ Μπρουμ, που ηγήθηκε της έρευνας, είπε πως αυτά ίσως να είναι οι παλαιότερες ενδείξεις χρήσης ναρκωτικών στον κόσμο.

Στη νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, οι ερευνητές ανέφεραν την ανακάλυψη των σπάνιων σκελετικών υπολειμμάτων δύο πρώιμων τροφοσυλλεκτών από το νησί Sulawesi της Ινδονησίας. Τα ευρήματα στην μία περίπτωση χρονολογούνται πριν από 25.000-16.000 χρόνια και στη δεύτερη πριν από 7.600-6.300 χρόνια.

Και οι δύο κυνηγοί - τροφοσυλλέκτες παρουσίαζαν ένα ασυνήθιστο μοτίβο φθοράς των δοντιών, με βαθιές, στρογγυλεμένες αυλακώσεις, το οποίο, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οφειλόταν στο πιπίλισμα ολόκληρων καρπών μπέτελ.

Eλαφρά αίσθηση ευφορίας και αυξημένης εγρήγορσης

Όταν καταναλώνονται οι καρποί μπέτελ ή σπόροι του ασιατικού φυτού, προκαλούν μία ελαφρά αίσθηση ευφορίας και αυξημένης εγρήγορσης. Ο καθηγητής τόνισε πως «αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στις δυτικές κοινωνίες, αυτό είναι η τέταρτη πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ψυχοδραστική ουσία, μετά το αλκοόλ, την καφεΐνη και τη νικοτίνη».

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Μέχρι πρόσφατα, οι ερευνητές γνώριζαν πως η χρήση ναρκωτικών ουσιών ξεκίνησε μετά την έλευση της γεωργίας, αρχίζοντας με τα αλκοολούχα ποτά που προέκυπταν από ζύμωση, πριν από περίπου 13.000 χρόνια.

Ωστόσο η θεωρία αυτή φαίνεται πως δεν λαμβάνει υπόψιν ότι η χρήση ναρκωτικών κατά τα αρχαία χρόνια βασίζεται στις ρίζες των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ψυχοδραστικών ουσιών, σημειώνει ο επικεφαλής καθηγητής.

«Εντοπίζοντας την αρχαία πρακτική που αποτελεί τη βάση της μάσησης του καρπού μπέτελ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η μελέτη υποδηλώνει ότι ορισμένες σύγχρονες συμπεριφορές χρήσης ουσιών είναι βαθιά ριζωμένες σε παραδόσεις τροφοσυλλεκτικών κοινωνιών» τόνισε

Στη σύγχρονη εποχή, η ναρκωτική ουσία λαμβάνεται αναμειγνύοντας τον επεξεργασμένο καρπό του μπέτελ με λάιμ και άλλα συστατικά δημιουργώντας ένα μασώμενο στοιχείο. Η ανάμειξη αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην νότια και νοτιοανατολική Ασία και το καταναλώνουν ως μασώμενο περίπου το 1/10ο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν πειράματα όπου μούσκευαν καρπούς του μπέτελ σε τεχνητό σάλιο, και διαπίστωσαν ότι η απλή μάσηση ολόκληρων καρπών μπέτελ απελευθέρωνε επαρκή ποσότητα ψυχοδραστικών ενώσεων ώστε να μεταβληθεί η εγκεφαλική λειτουργία.

Τα αποτελέσματα της μάσησης του καρπού μπέτελ ενδεχομένως να ήταν πιο ήπια από αυτά της σύγχρονης εποχής αλλά η ομάδα των ερευνητών θεωρεί πως η συνήθεια αυτή ήταν αρκετά σημαντική για να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα ούλα.

Με πληροφορίες του BBC