Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου – Συνελήφθησαν ο 62χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος, ο 59χρονος παππούς του και ο 49χρονος πατέρας του

Μια επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ και ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media αποτέλεσαν την αφετηρία για μια ευρύτερη αστυνομική έρευνα στην Κρήτη, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών, πυρομαχικών και χρημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγραφόταν ο οδηγός ΙΧ να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, να κινείται για λίγο στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλεί φθορές στα εύκαμπτα κολωνάκια οριοθέτησης του δρόμου.

Οι αστυνομικοί του Β΄ Σταθμού Τροχαίας ΒΟΑΚ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό, ο οποίος ήταν ένας 17χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Το όχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανήκε σε 62χρονο και είχε παραχωρηθεί σε 59χρονο συγγενή ή γνωστό του ανηλίκου. Παράλληλα, συνελήφθη 49χρονος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος των εμπλεκομένων διαπιστώθηκαν και παραβάσεις που αφορούν την κυκλοφορία του οχήματος, μεταξύ άλλων για έλλειψη ασφάλισης και παραχώρηση οχήματος για οδήγηση από άτομο χωρίς δίπλωμα. Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή λίγες ημέρες αργότερα. Την 1η Σεπτεμβρίου το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, σε παραθαλάσσια περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

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Οι έρευνες έφεραν «λαβράκι»

Στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου σε σπίτια και ποιμνιοστάσια προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 1.200 ευρώ. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις για τη ζωοκλοπή. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 62χρονος, ο 59χρονος και ο 49χρονος, με τις κατηγορίες να αφορούν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, καθώς και παραβάσεις σχετικά με τη ζωοκλοπή.

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Πρόστιμα και για τις τροχονομικές παραβάσεις

Σε βάρος του ανήλικου οδηγού και του ιδιοκτήτη του οχήματος βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις αφορούν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.