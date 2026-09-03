Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 50 και 61 ετών, πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) αστυνομικοί της ΔΑΟΕ για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου και του Ιλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατόπιν έρευνας πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 61χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, η 61χρονη εντοπίστηκε στο Ίλιον, τη στιγμή που είχε προμηθεύσει 50χρονο άντρα ποσότητα κοκαΐνης.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 50χρονος απέρριψε τα ναρκωτικά, ενώ από την επιτόπια σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στην 61χρονη βρέθηκε και κατασχέθηκε και άλλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών διαμοιρασμένη κατάλληλα, με σκοπό την άμεση διακίνηση.

Συνολικά, από την κατοχή τους, καθώς και από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της 61χρονης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

102,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

190 ευρώ,

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.