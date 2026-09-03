Σύμφωνα με αναφορές των χρηστών οι δημοφιλείς πλατφόρμες AI δεν «φορτώνουν» και δεν απαντά στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν.

Οι πλατφόρμες AI εδω και λίγη ώρα αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσλειτουργίες καθώς όπως καταγράφουν οι χρήστες οι δημοφιλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, με αναφορές για δυσλειτουργίες ChatGPT, Gemini και Grok δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, αρκετοί χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών, με τις πλατφόρμες να μην ανταποκρίνονται κανονικά σε ερωτήματα ή να παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Οι χρήστες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι το ChatGPT δεν απαντά στα ερωτήματα που υποβάλλουν και ότι η υπηρεσία παρουσιάζει προβλήματα κατά τη λειτουργία της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές εάν οι αναφορές συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πρόκειται για ξεχωριστά τεχνικά προβλήματα στις διαφορετικές υπηρεσίες.