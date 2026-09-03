Σύμφωνα με τη δικογραφία οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια».

Ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με σπορ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα αλλά και κίνδυνος για άνθρωπο. Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Έκανε «τετακέ και οκταράκια» στον δρόμο

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος, υπήκοος Ουγγαρίας, οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά και προχωρούσε σε επικίνδυνους ελιγμούς, πραγματοποιώντας «τετακέ και οκταράκια» στο οδόστρωμα. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά φέρεται να αποτελούσε επίδειξη των οδηγικών του ικανοτήτων, ενώ σχετικό βιντεοληπτικό υλικό καταγράφηκε και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε. Ο 24χρονος βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με το δικαστήριο να κρίνει ότι η οδήγησή του δημιούργησε κίνδυνο για την ασφάλεια άλλων χρηστών του δρόμου σύμφωνα με το parallaximag.gr.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3sd7hvhma9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο»

Κατά την απολογία του, ο 24χρονος υποστήριξε ότι είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εκδήλωσης με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Όπως ανέφερε, είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εκδηλώσεις σε άλλες χώρες που είχε επισκεφθεί και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν παράνομη. «Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο δεν θα συμμετείχα», φέρεται να είπε, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Από την πλευρά της υπεράσπισης προβλήθηκε ο ισχυρισμός της νομικής πλάνης.

Αναζητούνται άλλοι τρεις οδηγοί

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στην καταδίκη του 24χρονου. Οι Αρχές αναζητούν ακόμη τρεις οδηγούς σπορ αυτοκινήτων που φέρεται να συμμετείχαν στην ίδια εκδήλωση. Μεταξύ αυτών βρίσκεται οδηγός ο οποίος φέρεται να κινήθηκε, περίπου ένα 24ωρο αργότερα, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εκεί φέρεται να προχώρησε επίσης σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρεται να παρείχαν συνδρομή στον συγκεκριμένο οδηγό, προκαλώντας, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους υπόλοιπους χρήστες της παραλίας. Για τον λόγο αυτό, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να προχωρήσει η ταυτοποίηση των τριών οδηγών και, εφόσον προκύψουν τα σχετικά στοιχεία, να σχηματιστούν νέες δικογραφίες σε βάρος τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl3ph2y3et55?integrationId=40599y14juihe6ly}