Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου.

Ένα διαφορετικό ταξίδι διοργάνωσαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά με την μικρή Ξένια στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha, λίγες ημέρες πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή, βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει με τα δύο πιο αγαπημένα της πρόσωπα, σε έναν άκρως ρομαντικό προορισμό.

Οι τρεις τους βρέθηκαν στο Παρίσι, και η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.

Η πιο τρυφερή φωτογραφία ωστόσο, είναι εκείνη που η παρουσιάστρια ποζάρει στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή και εκείνος κρατάει στα χέρια του την μικρή Ξένια.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου, είχε απαθανατίσει την πρώτη συνάντηση της μικρής Ξένιας με την προγιαγιά της, προσθέτοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό κείμενο:

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μία αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου… Η γυναίκα που κρατούσαν κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. τέσσερις γενιές. Μία στιγμή. Μία ολόκληρη ζωή ανάμεσά τους.

Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από πού ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε».