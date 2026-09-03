«Ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος παραγωγός δεν πρέπει πρώτα να κινδυνεύσει να υποστεί τη ζημιά και μετά να αναζητούμε τρόπους προστασίας του».

«Από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου η Βραζιλία δεν μπορεί να εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζωικά προϊόντα που καλύπτονται από τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα αντιμικροβιακά, καθώς δεν έχει ακόμη παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμόρφωσης.

Η ουσία είναι απλή. Πρώτα αποδεικνύεις ότι τηρείς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και μετά αποκτάς πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή είναι πραγματική προληπτική προστασία.

Και αυτό ακριβώς είναι το κριτήριο με το οποίο αντιμετωπίσαμε και τα μέτρα διασφάλισης για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τα καταψηφίσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι δεν προστατεύουν επαρκώς και εγκαίρως τον Ευρωπαίο παραγωγό. Οι συγκεκριμένες ρήτρες ενεργοποιούνται όταν υπάρξει αύξηση των εισαγωγών και διαπιστωθεί ή απειλείται σοβαρή ζημιά στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος παραγωγός δεν πρέπει πρώτα να κινδυνεύσει να υποστεί τη ζημιά και μετά να αναζητούμε τρόπους προστασίας του.

Όταν απαιτούμε από τον δικό μας κτηνοτρόφο αυστηρούς κανόνες για τα φάρμακα, την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, πρέπει να απαιτούμε πραγματικά ισοδύναμες και αποδεδειγμένες εγγυήσεις και από όσους θέλουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Η περίπτωση της Βραζιλίας δείχνει ότι όταν η Ευρώπη θέλει μπορεί να εφαρμόσει μια απλή αρχή. Πρώτα οι εγγυήσεις και οι έλεγχοι και μετά η εισαγωγή.

Αυτή την αρχή θέλουμε να βλέπουμε με την ίδια αυστηρότητα και στις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες.

Ίδιοι κανόνες για όλους. Για την προστασία του Έλληνα παραγωγού και για την ασφάλεια του Ευρωπαίου καταναλωτή.

(Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ)