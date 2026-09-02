Εκπρόσωπος της Anthropic υποστήριξε πως «προσλαμβάνουμε ανθρώπους με τεχνογνωσία που κατανοούν πώς λειτουργεί η κυβέρνηση επειδή το απαιτεί η δουλειά μας - σε κάθε αγορά, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Σε μια μεταγραφή που πυροδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για τις «περιστρεφόμενες πόρτες» μεταξύ πολιτικής και τεχνολογικών κολοσσών, ο Ματ Κλίφορντ αναλαμβάνει ανώτερο διοικητικό ρόλο στην αμερικανική Anthropic, μόλις έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Ματ Κλίφορντ, επιτυχημένος επενδυτής στον χώρο της τεχνολογίας, διετέλεσε σύμβουλος των πρωθυπουργών Κιρ Στάρμερ και Ρίσι Σούνακ και υπήρξε ο βασικός συντάκτης του εθνικού σχεδίου δράσης της Βρετανίας για το AI. Πλέον μετακινείται στην Anthropic ως Διευθύνων Σύμβουλος Διεθνών Υποθέσεων και θα ηγηθεί της συνεργασίας της εταιρείας με κυβερνήσεις εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης, της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και της Ινδίας.

Η Anthropic δήλωσε ότι ο Κλίφορντ θα παραμείνει πρόεδρος του κρατικά υποστηριζόμενου Aria (Advanced Research and Invention Agency) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο χρηματοδοτεί πρωτοποριακά επιστημονικά και τεχνολογικά έργα υψηλού ρίσκου. Θα διατηρήσει επίσης τη θέση του προέδρου στην Entrepreneurs First, την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC), της οποίας υπήρξε συνιδρυτής.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις διαφάνειας και βουλευτές. Εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών φορέων, όπως η Unlock Democracy, επισημαίνουν ότι η μεταφορά εσωτερικής κυβερνητικής γνώσης σε έναν ιδιωτικό κολοσσό προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στην εταιρεία.

Η διαδρομή από τα δημόσια αξιώματα προς τη Σίλικον Βάλει είναι ήδη διαδεδομένη: ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Νικ Κλεγκ ανέλαβε ανώτερη θέση στη Meta το 2018, ο πρώην πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανέλαβε συμβουλευτικούς ρόλους στη Microsoft και την Anthropic, ενώ ο πρώην υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν προσχώρησε στην OpenAI.

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«Το να μεταφέρει κανείς τις πληροφορίες που εξασφάλισε εντός της κυβέρνησης για μια τόσο ευαίσθητη πολιτική όπως η τεχνητή νοημοσύνη σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα λίγο μετά την αποχώρησή του, δίνει σε αυτή την εταιρεία ένα τεράστιο πλεονέκτημα», εξηγεί ο Τομ Μπρέικ, διευθύνων σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Unlock Democracy και βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών από το 1997 έως το 2019.

Ο 41χρονος Κλίφορντ δήλωσε ότι οι σημαντικότερες αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη θα ληφθούν από κοινού από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις. «Οι χώρες σε όλο τον κόσμο θέλουν ουσιαστικό έλεγχο στο πώς αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία, και δουλειά μου είναι να καταστήσω την Anthropic έναν πραγματικό εταίρο σε αυτό το εγχείρημα - στην Ευρώπη, την Ασία και πέραν αυτών», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η Anthropic, η εταιρεία που ανέπτυξε το chatbot Claude, προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η οποία θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμησή της στα 2 τρισ. δολάρια (1,5 τρισ. λίρες).