Ο 43χρονος επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε δολοφονία. Παράλληλα, επιχειρεί να εξηγήσει με διαφορετικό τρόπο την παρουσία των τραυμάτων στο πτώμα.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς ο 43χρονος που έχει συλληφθεί δίνει τη δική του εκδοχή τόσο για τα αίτια θανάτου του παιδιού όσο και για τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα του.

Ο 43χρονος επιμένει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε δολοφονία. Παράλληλα, επιχειρεί να εξηγήσει με διαφορετικό τρόπο την παρουσία των τραυμάτων στο πτώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές, οι μαχαιριές προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί πάνω στο σώμα του βρέφους, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρισκόταν στον καταψύκτη του ψυγείου.

Ο ίδιος αρνείται ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να προκαλέσει τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι οι κακώσεις προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από το πτώμα.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του 43χρονου έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και βρίσκονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

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Ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, εύρημα που προσθέτει νέα διάσταση στην έρευνα για τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ κρίσιμο θεωρείται και το γενετικό υλικό που έχει ήδη συλλεχθεί.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές ή ακόμη και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προανακριτικών ενεργειών, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, αλλά και ο ρόλος των προσώπων που βρίσκονταν στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Καταθέτουν τα τρία ανήλικα παιδιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα το πρωί.

Οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να διασταυρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συγκρίνοντας όσα έχουν προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

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Παράλληλα, σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το αμφιλεγόμενο προφίλ του 43χρονου στα social media

Ένα ιδιαίτερο ψηφιακό αποτύπωμα φαίνεται να είχε δημιουργήσει ο 43χρονος στα social media, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέπει την εικόνα του σε διαφορετικούς χαρακτήρες.

Σε αναρτήσεις και ψηφιακές δημιουργίες εμφανίζεται ως πυγμάχος, τρομοκράτης, τράπερ, χαρακτήρας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακόμη και ως φυλακισμένος, δημιουργώντας ένα προφίλ που παραπέμπει σε έντονη παραβατικότητα.

Σε άλλο ψηφιακό σενάριο εμφανίζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη. Τον Απρίλιο του 2020 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορία που αφορούσε υπόθεση μαστροπείας, μετά από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία.

Η γυναίκα φέρεται να είχε γνωρίσει τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και να ταξίδεψε στην Ελλάδα, έχοντας πειστεί ότι εκείνος είχε αναπτύξει αισθήματα για την ίδια.

Όπως είχε καταγγείλει στις Αρχές, μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, ο άνδρας τής αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και την ανάγκασε να εκδίδεται.

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«Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα στον (…) ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στον λαιμό», ανέφερε η Γερμανίδα.

Η γυναίκα φέρεται τελικά να κατάφερε να διαφύγει και να ενημερώσει τις Αρχές. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από δικαστικό βούλευμα, καθώς η καταγγέλλουσα απέσυρε την καταγγελία της.

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι

Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κυψέλη, φέρεται να γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Οι δύο τους φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Το ζήτημα της συγγένειας αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσω των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA.

Την ίδια ώρα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει γνωστοποιήσει ότι από το 2020 είχε δεχθεί αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη, με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Το 2024 ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση. Ο Οργανισμός σημειώνει ότι τα στοιχεία που έχουν γίνει σήμερα γνωστά παρουσιάζουν ομοιότητες με τη συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι αφορούν την ίδια οικογένεια.

Γνώριμος στις Αρχές φέρεται να ήταν και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να χτύπησε τη 15χρονη που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση τα τρία ανήλικα παιδιά

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, νοσηλεύονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ εμφανίζονται υποσιτισμένα και ταλαιπωρημένα.

Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, μεταφέρθηκε χθες, Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όπου νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική και υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μαιευτικό έλεγχο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι είχαν διαγνωστεί η 15χρονη και ο 9χρονος, ωστόσο οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι το ίδιο ισχύει και για τον 12χρονο.

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Η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Παρακολουθούνται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρο, ενώ οι καταθέσεις τους αναμένεται να ληφθούν με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της ηλικίας τους και της σοβαρότητας της υπόθεσης.