Όταν έχουμε κάτι να πούμε, δεν χρειάζεται απαραίτητα να το κρατάμε μέσα μας από φόβο για την κριτική ή την αντίδραση των άλλω

Η φράση της Μαντόνα «Όταν πεινάω, τρώω. Όταν διψάω, πίνω. Όταν θέλω να πω κάτι, το λέω», συμπυκνώνει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής γύρω από την αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία της έκφρασης.

Σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη για αποδοχή και οι κοινωνικές προσδοκίες συχνά οδηγούν τους ανθρώπους στο να κρύβουν όσα πραγματικά σκέφτονται και αισθάνονται, τα λόγια της Μαντόνα λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι είναι σημαντικό να ακούμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές μας ανάγκες.

Το μήνυμα πίσω από το απόφθεγμα

Η φράση ξεκινά από κάτι απολύτως απλό, την αναγνώριση των βασικών αναγκών του ανθρώπου. Η πείνα και η δίψα αποτελούν φυσικά σήματα που δεν αγνοούμε. Με τον ίδιο τρόπο, η Μαντόνα μεταφέρει την ίδια λογική και στην επικοινωνία.

Όταν έχουμε κάτι να πούμε, δεν χρειάζεται απαραίτητα να το κρατάμε μέσα μας από φόβο για την κριτική ή την αντίδραση των άλλων. Η ειλικρινής έκφραση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της αυτογνωσίας και της προσωπικής ελευθερίας.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η αυθεντικότητα ταυτίζεται με την απερισκεψία. Το να εκφράζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας μπορεί να συνυπάρχει με τον σεβασμό απέναντι στους άλλους, την ενσυναίσθηση και την επίγνωση των ορίων.

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Να ζεις με τους δικούς σου όρους

Ένα από τα βασικά μηνύματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη φράση είναι η ανάγκη να μη διαμορφώνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με βάση το τι περιμένουν οι άλλοι από εμάς.

Οι κοινωνικές επιταγές, η ανάγκη για επιβεβαίωση και ο φόβος της απόρριψης μπορούν εύκολα να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στο να καταπιέζει τις πραγματικές του επιθυμίες. Το να γνωρίζει κάποιος τι θέλει, τι αισθάνεται και τι πιστεύει αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο σταθερή αίσθηση ταυτότητας.

Η αυτοπεποίθηση, άλλωστε, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε κανέναν άλλο. Σημαίνει ότι μπορούμε να ακούμε και τη δική μας φωνή, να παίρνουμε αποφάσεις σύμφωνα με τις αξίες μας και να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας όταν χρειάζεται.

Η γυναίκα που επανεφεύρισκε συνεχώς τον εαυτό της

Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής στην καριέρα της. Με άλμπουμ όπως τα «Madonna», «Like a Virgin» και «True Blue», η τραγουδίστρια εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Τραγούδια όπως τα «Like a Virgin», «Material Girl», «Papa Don't Preach» και «Like a Prayer» έγιναν τεράστιες επιτυχίες, ενώ η ίδια ξεχώρισε όχι μόνο για τη μουσική της αλλά και για την εικόνα, τη μόδα και τον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να παρουσιάζει τον εαυτό της.

Η Μαντόνα δεν δίστασε να αμφισβητήσει κοινωνικές αντιλήψεις και να ανοίξει συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την προσωπική ελευθερία. Η στάση αυτή την έφερε πολλές φορές αντιμέτωπη με έντονη κριτική και αντιδράσεις, ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η αυθεντικότητα ως στάση ζωής

Πίσω από τη συγκεκριμένη φράση βρίσκεται μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: να μην απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας προκειμένου να γίνουμε αυτό που περιμένουν οι άλλοι.

Η αναγνώριση των αναγκών μας, η αποδοχή των συναισθημάτων μας και η δυνατότητα να επικοινωνούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε μπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την προσωπική μας ανεξαρτησία.

Το να υπερασπίζεται κάποιος τον εαυτό του δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιβάλλεται στους γύρω του. Σημαίνει να μπορεί να θέτει όρια, να εκφράζει τη διαφωνία του και να μην εγκαταλείπει τις προσωπικές του αξίες μόνο και μόνο για να κερδίσει την αποδοχή των άλλων.

Γιατί το μήνυμα παραμένει επίκαιρο

Σε μια εποχή όπου η εικόνα και η γνώμη των άλλων έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, η ανάγκη για αυθεντικότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τη σιωπή για να αποφύγουν μια σύγκρουση ή καταπιέζουν τις πραγματικές τους ανάγκες επειδή φοβούνται ότι θα κριθούν. Το μήνυμα της Μαντόνα υπενθυμίζει ότι η προσωπική ελευθερία ξεκινά σε μεγάλο βαθμό από τη γνώση του εαυτού μας.

Το να ξέρουμε τι θέλουμε, να μπορούμε να το εκφράσουμε και ταυτόχρονα να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας είναι μια ισορροπία που μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές σχέσεις και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η φράση της Μαντόνα, τελικά, δεν αφορά μόνο το να «λέμε αυτό που θέλουμε». Αφορά το θάρρος να ακούμε τη δική μας φωνή, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες μας και να παραμένουμε πιστοί σε αυτό που είμαστε, χωρίς να χάνουμε τον σεβασμό για τους άλλους.