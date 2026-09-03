Μια νέα μορφή διαδικτυακής απάτης, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αποσπά χρήματα από τα θύματα εξ ονόματος επώνυμων.

Θύμα απάτης στην Πάτρα έπεσε μια γυναίκα, η οποία πίστεψε ότι επικοινωνούσε μέσω βιντεοκλήσης με τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δράστες φέρεται να αξιοποίησαν τεχνολογία AI, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πειστικό βίντεο, προκειμένου να την κάνουν να πιστέψει ότι πίσω από την επικοινωνία βρισκόταν πράγματι ο διεθνής αστέρας του ποδοσφαίρου.

Το βίντεο με τον «Ρονάλντο» που μιλούσε ελληνικά

Σύμφωνα με την ίδια όλα ξεκίνησαν όταν δέχθηκε μήνυμα από άτομο που υποστήριζε ότι μπορούσε να της εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια από τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Για να προχωρήσει, όπως της εξήγησαν οτι θα έπρεπε να καταβάλει ένα ποσό μέσω IRIS, το οποίο στη συνέχεια θα της επιστρεφόταν πολλαπλάσιο.

Οι απατεώνες, μάλιστα, φρόντισαν να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σεναρίου. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχθηκε βιντεοκλήση και είδε μπροστά της έναν άνδρα που έμοιαζε με τον Ρονάλντο, μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο, να μιλάει ελληνικά και να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που προσφέρει οικονομική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη.

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«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα πείστηκε από την εικόνα που έβλεπε στην οθόνη και προχώρησε στις δύο καταβολές των 50 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο για πραγματική επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή, ήταν πλέον αργά.

{https://www.facebook.com/reel/1501673168451233}

Η νέα απειλή των deepfakes

Στις νέας γενιάς ψηφιακές απάτες οι δράστες αξιοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πειστικά βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συχνά γνωστά πρόσωπα, καθώς η αναγνωρισιμότητά τους λειτουργεί ως «δόλωμα» για τα υποψήφια θύματα. Μέσω επεξεργασμένων εικόνων, φωνών και κινήσεων των χειλιών, οι επιτήδειοι μπορούν να παρουσιάζουν έναν διάσημο να λέει ή να κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει ποτέ.

Παρόμοιες απόπειρες έχουν καταγραφεί και σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων στο TikTok, με τους απατεώνες να χρησιμοποιούν την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο για να πείσουν χρήστες να αποστείλουν χρήματα ή να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επικοινωνίες που υπόσχονται οικονομική βοήθεια, κέρδη ή επιστροφές χρημάτων, ακόμη και όταν φαίνεται να προέρχονται από πρόσωπα που γνωρίζουν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ζητείται η άμεση αποστολή χρημάτων μέσω υπηρεσιών όπως το IRIS ή όταν η επικοινωνία συνοδεύεται από βίντεο που φαίνεται να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του συνομιλητή.