«Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμηνύοντας αυτή τη φορά από την Αίγυπτο πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, απαντώντας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στις κοινές δηλώσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά τη συνάντηση των τριών ηγετών στο Ελ Αλαμέιν, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και στο ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα, μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη θέση που εξέφρασε κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται, ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, πριν από έξι χρόνια. «Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών», επεσήμανε αρχικά.

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«Ακριβώς όπως η συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ έξι χρόνια πριν, απέδειξε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή», συμπλήρωσε. «Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρωτοβουλίες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας προανήγγειλε ο Μητσοτάκης

Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αναφορικά με τη Γάζα «επαναλάβαμε τη στήριξή μας για δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση των δύο χωρών», δήλωσε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας την ανάγκη για ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια και αφοπλισμό της Χαμάς.

Για τον Λίβανο, «όλοι τασσόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και κυριαρχίας του σε όλη την επικράτεια», επεσήμανε ο πρωθυπουργός και αναφερόμενος στη Λιβύη δήλωσε ότι: «στηρίζουμε την ενότητα της χώρας και μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, χωρίς ξένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές».

Σχετικά με το Κυπριακό, επανέλαβε τη συμπαράσταση στην προοπτική δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ξανά για τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως η Ελλάδα θέτει το θέμα σε απόλυτη προτεραιότητα. Η Ελληνική προεδρία στο συμβούλιο ασφαλείας σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες», σημείωσε.

Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην ενέργεια. Ο αλ- Σίσι χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» τη διασύνδεση Αιγύπτου- Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, για επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε ό,τι αφορά στη Γάζα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεση του Καΐρου σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων ή «αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης των παλαιστινιακών εδαφών» και ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός.

Οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, αλ- Σίσι και Χριστοδουλίδη

{https://www.youtube.com/watch?v=ri2lDefP4DU}