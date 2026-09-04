Τα επόμενα χρόνια θα βρούμε τον κοινό τόπο με την Τουρκία για να συζητήσουμε την ΑΟΖ.

Η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με όλους τους γείτονες, ιδίως με εκείνους που έχουμε διαφορές, αλλά ο αναγκαίος διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις εθνικές θέσεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την τελευταία τριετία «έχουμε κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας με την Τουρκία, μια σχέση η οποία είναι λειτουργική και έχει παραγάγει απτά αποτελέσματα», ιδίως στο μεταναστευτικό ή τις παραβιάσεις του εμπορικού ισοζυγίου, δήλωσε ο υπουργός στο OT FORUM, στη ΔΕΘ.

Η αυξανόμενη ένταση αυτή την περίοδο συνδέεται με μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, σημείωσε και πρόσθεσε ότι πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να ζητούν και να βρίσκεται ο τρόπος για να προλαμβάνονται κρίσεις. «Από την άλλη πλευρά, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο αναγκαίος διάλογος δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις εθνικές θέσεις, που για μας αποτελούν ένα ιερό», τόνισε.

«Προφανώς δεν συζητούνται τα θέματα, τα οποία είναι εκτός ατζέντας, όπως είναι τα θέματα κυριαρχίας, δηλαδή δομής αμυντικών δυνάμεων, χωρικών υδάτων και ζητήματα, τα οποία άπτονται των διεθνών συνεργασιών της χώρας», επεσήμανε απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

Γεραπετρίτης: Θα ήμασταν αιθεροβάμονες αν δεν περιμέναμε αντίδραση της Τουρκίας

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τη στάση της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τα θαλάσσια πάρκα και τη «Γαλάζια Πατρίδα», απάντησε: «Θα ήμασταν αιθεροβάμονες να θεωρούμε ότι, όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, δεν θα υπάρχει αντίδραση».

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Σε άλλη ερώτηση, εάν χάθηκε η ευκαιρία να μπει στο τραπέζι το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε αρχικά ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί και σημείωσε ότι η Τουρκία συνδέει το θέμα με άλλα «τα οποία κατά την δική μας αντίληψη είναι ανύπαρκτα και εκτός οποιασδήποτε ατζέντας».

Εάν δεν υπάρξει σύγκλιση, δεν μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση, τόνισε. Σε ό,τι αφορά στην κριτική, μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, επεσήμανε: «Από όσο γνωρίζω, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είναι κριτικοί απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, συμφωνούν ότι με την Τουρκία μπορούμε να συζητήσουμε μόνον το ζήτημα της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεν έχω ακούσει από κανέναν ότι μπορούμε να αποστούμε από αυτήν την εθνική μας θέση και, εκ του λόγου, αυτού δεν θεωρώ ότι οφείλεται η αδυναμία στο να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε οποιαδήποτε κριτική, η οποία ασκείται», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, «είτε με αυτήν την κυβέρνηση, είτε με οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα βρούμε τον κοινό τόπο με την Τουρκία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το μεγάλο αυτό θέμα».

Για την επίσκεψη του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν, στην Αθήνα και τη συνάντηση με τον ομόλογό του στην ΕΥΠ, δήλωσε ότι υπάρχει πάντα συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέλος, για τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία μεταξύ άλλων απάντησε πως «υπηρετεί έναν ειδικό σκοπό, δηλαδή να ανακόψει επιθέσεις οι οποίες αντανακλαστικά μπορεί να έχουν συνέπειες και για την Ελλάδα», ενώ έχουν και «μεγάλη γεωπολιτική υπεραξία».