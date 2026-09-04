Ο Γκέιλ έκανε την ανατροπή στο τέλος και άφησε δεύτερο τον Τεντόγλου.

Όλα έδειχναν ότι ο Μίλτος Τεντόγλου θα πανηγύριζε τη δεύτερη νίκη του σε τελικό Diamond League. Όμως, ο Ταζέι Γκέιλ είχε άλλα σχέδια και έκανε… Μίλτο Τεντόγλου. Πήρε τη νίκη στο τελευταίο άλμα του στις Βρυξέλλες.

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής του μήκους πήρε τη δεύτερη θέση τελικά, με άλμα στα 8,40 μ., πίσω από τον Τζαμαϊκανό, ο οποίος τον ξεπέρασε κατά έξι εκατοστά στην ύστατη προσπάθειά του, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή επίδοσή του.

Η εξέλιξη του αγώνα του Τεντόγλου

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με άλμα στα 8,07 μ., που τον έφερε στην πρώτη θέση και συνέχισε με 8,12 μέτρα. Λίγο μετά, ο Γκέιλ στο δεύτερο άλμα του έφτασε στα 8,21 μ. για να περάσει πρώτος, όχι για πολύ. Η απάντηση του Τεντόγλου ήταν άμεση, με 8,31 μ. στο τρίτο του άλμα.

Όταν σηκώθηκε από το σκάμμα στην τέταρτη προσπάθειά του, ο 28χρονος δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης είχε φτάσει στα 8,40 μ. και όλα έδειχναν πως θα πανηγύριζε ξανά, όπως το 2022, τη νίκη στον τελικό των Diamond League, ενώ επέλεξε να μην κάνει το πέμπτο άλμα.

Στην έκτη προσπάθεια, πλέον απέμενε το άλμα του Γκέιλ για να πανηγυρίσει τη νίκη ο Τεντόγλου. Όμως, ο Τζαμαϊκανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 προσγειώθηκε στα 8,46 μέτρα. Ο Τεντόγλου έπρεπε να «απαντήσει» ξανά, αυτή τη φορά στην τελευταία του προσπάθεια, κάτι που έχει κάνει επανειλημμένα. Χρειάστηκε να περιμένει αρκετά λεπτά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελετή έναρξης της διοργάνωσης. Αυτή τη φορά, η «απάντηση» δεν ήρθε, αφού δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το άλμα του.

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Έτσι, ο Τεντόγλου πήρε τη δεύτερη θέση- η οποία έχει χρηματικό έπαθλο 12.000 δολάρια- πίσω από τον Γκέιλ ο οποίος ήταν εκείνος που πανηγύρισε τη δεύτερη του νίκη σε τελικό Diamond League (μετά το 2024), κάτι που του αποφέρει 30.000 δολάρια.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους στρέφει το βλέμμα στο Ultimate Championship, τη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, η οποία θα διεξαχθεί στις 11-13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Εκεί, ο Τεντόγλου θα κλείσει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, στην οποία κατέκτησε τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 μέτρα, το οποίο αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

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Όλα τα άλματα του Μίλτου Τεντόγλου

1η προσπάθεια

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2η προσπάθεια

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3η προσπάθεια

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4η προσπάθεια

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5η προσπάθεια (ο Τεντόγλου δεν έκανε άλμα)

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6η προσπάθεια

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