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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ.

Κατά την περίοδο 7 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: