«Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη που έχει ανάγκη ο λαός», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, στα 52α «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974.

«Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων; Θα περιμένουμε να αλλάξει από μόνη της η Ελλάδα; Θα περιμένουμε κόμματα που έχουν στήριξη από ολιγάρχες ή θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ; Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία με τη ΝΔ. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο λαός δεν αντέχει άλλη θητεία. Η κυβέρνηση μιλάει για επενδύσεις, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος της ακρίβειας και της στέγασης. Τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε: «Το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος ενώ είναι αυτοί που έλεγαν άνοιξαν την πόρτα στα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Απευθύνονται στους συνταξιούχους αυτοί που κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν το νόμο Κατρούγκαλου; Μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη, αλλά αφαίμαξαν τα μεσαία στρώματα;

Μιλάνε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ενώ την υποθήκευσαν για έναν αιώνα στους δανειστές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους Μεσσίες. Και τώρα ζητάτε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Δεν τους χρωστά ο λαός. Έχει ήδη κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Ζητώ από κάθε πολίτη να αγωνιστούμε μαζί για να φέρουμε αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες», συνέχισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=eSX5CsN46a0}

Αναλυτικά η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Δημοκρατικέ λαέ της Κρήτης, σε αυτή εδώ την πλατεία πιάνουμε ξανά το νήμα της ιστορίας. Ευχαριστώ για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία.

Σήμερα 3 Σεπτέμβρη 2026 τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα.

Επιλέξαμε την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων που στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου, την Κρήτη που κράτησε την παράταξη ζωντανή στις δύσκολες στιγμές.

Γιατί από εδώ; Γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης για τις επόμενες εκλογές. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, να κάνουμε την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία κι αυτό είναι χρέος για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Η 3η Σεπτέμβρη μας συνδέει με τους αγώνες για Σύνταγμα και Δημοκρατία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό, έκανε μια ιστορική τομή, έδωσε στη Δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Δημοκρατία είναι να μπορείς να μορφωθείς, να έχεις πρόσβαση στην Υγεία, να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της Αλλαγής. Τα δικαιώματα των Γυναικών, η Εθνική συμφιλίωση και να έχει τη δυνατότητα το παιδί του φτωχού να σπουδάσει. Το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε υποδομές, άνοιξε την ευρωπαϊκή πορεία, η χώρα είχε διεθνή παρουσία.

Αυτή είναι η ιστορία μας, δεν τη νοσταλγούμε παθητικά. Αντλούμε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τους αγώνες του μέλλοντος. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ποια δικαιώματα θα κατοχυρώσουμε. Ποιες κοινωνικές κατακτήσεις θα δώσουμε ξανά, ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο. Για να μείνουν εδώ τα ελληνόπουλα.

Έχουμε χρέος να καταθέσουμε τις δικές μας αξίες, τιμώντας τους αγώνες μας. Ο κόσμος μας αλλάζει. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά. Θέλουμε μια Ευρώπη με τα δικά της προγράμματα. Οραματιζόμαστε την Ευρώπη της δικής της ενεργειακής και στρατηγικής ασφάλειας. Ασφάλεια είναι και το δίκαιο κράτος. Για αυτή την Ευρώπη αγωνιζόμαστε.

Ο πολίτης αναρωτιέται αν θα ζήσει καλύτερα. Έχουμε περισσότερα από ποτέ για να δημιουργήσουμε ευημερία, αλλά δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι θα φτάσει στους πολλούς. Ένας εργαζόμενος μπορεί να παράξει 4 ώρες ό,τι παράγει σε 8. Ποιος θα λάβει το κέρδος;

Αυτά θα τα λύσει η πολιτική και οι αγώνες. Τα θέτουμε εμείς, στο ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα όμως αποκαλύπτεται και μια άλλη αλήθεια. Μας έλεγε οι διανοητές ότι το Κράτος είναι το πρόβλημα και ότι η αγορά βρίσκει μόνη της τις λύσεις. Οι τράπεζες κινδύνεψαν. Ποιος τις έσωσε το Κράτος; Με την πανδημία ποιος κράτησε όρθια την Οικονομία; Το Κράτος; Με την ενέργεια το ίδιο. Για ποιον επέστρεψε το Κράτος; Θέλουμε ένα κράτος που κοινωνικοποιεί τις ζημιές; Ένα κράτος που μοιράζεται τα οφέλη της Ανάπτυξης; Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει πλευρά. Είναι με την πλευρά του ανθρώπου και της προόδου. Αγωνιζόμαστε για ένα Κράτος διαφάνειας, αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους.

Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων; Θα περιμένουμε να αλλάξει από μόνη της η Ελλάδα; Θα περιμένουμε κόμματα που έχουν στήριξη από ολιγάρχες ή θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ; Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία με τη ΝΔ. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο λαός δεν αντέχει άλλη θητεία. Η κυβέρνηση μιλάει για επενδύσεις, αλλά χιλιάδες οικογένειες θα ζουν με το άγχος της ακρίβειας και της στέγασης. Τώρα ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Γιατί εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Και θέλουμε και μπορούμε. Δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν θέλουμε να γίνουμε διαχειριστές. Έχουμε πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτικό προσωπικό. Λογοδοτούμε μόνο στον λαό.

Σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Είμαστε απέναντι στο ρουσφέτι και στα κόμματα παρέας και σε αυτά με σχέσεις με ολιγάρχες. Εμείς έχουμε αυτονομία. Πώς αλλιώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ και τις τράπεζες; Δείτε τι έγινε με τη ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα-Καμένου. Μίλησε για άριστους και τι οικοδόμησε; Ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν κανόνας. Υποκλοπές. ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταστρατήγηση του Συντάγματος. Και μετά ζητά από τον πολίτη να πιστέψει ότι για όλα φταίει πάντα κάποιος άλλος.

Δεν μπορεί το βαθύ κράτος να φταίει. Για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε παθογένειες του χθες. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας, αλλιώς θα το κάνει ο ελληνικός λαός.

Απέναντι στο βαθύ κράτος, η παράταξη μας θα κερδίσει και θα οικοδομήσει ένα κράτος διαφάνειας. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Και στα εθνικά θέματα, δεν χωρούν αυταπάτες. Για χρόνια μας έλεγαν ότι με την Τουρκία έχουμε «ήρεμα νερά» και βλέπουμε «θαλασσοταραχή». Έχει αλλάξει κάτι; Η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται από τα συνθήματα. Κρίνεται από τα αποτελέσματα. Να θυμηθεί ο λαός τη δική μας εξωτερική πολιτική. Σήμερα τα «ήρεμα νερά» πήγαν περίπατο και η Τουρκία προβάλλει τη «Γαλάζια Πατρίδα». Το βλέπουμε και με τα θαλάσσια πάρκα. Αν η κυβέρνηση λέει σήμερα ότι η ενέργεια είναι αυτή παράνομη, τότε γιατί δεν διεκδίκησε κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη στην πράξη. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι μάχη εντυπώσεων. Το μήνυμα προς την Τουρκία είναι «θέλουμε συνθήκες καλή γειτονίας, αλλά προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των διεθνών κανόνων».

Έχουμε και την επιστροφή εκείνων που εμφανίστηκαν κάποτε ως «αντισυστημικοί σωτήρες». Αλλά αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελαν εξ αρχής ήταν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα εξουσίας. Έρχεται ο συγκυβερνήτης του κ. Καμμένου που βάφτιζε τον τυχοδιωκτισμό «ρήξη» και την ανευθυνότητα «αντισυστημισμό».

Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό. Το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος ενώ είναι αυτοί που έλεγαν άνοιξαν την πόρτα στα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Απευθύνονται στους συνταξιούχους αυτοί που κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν το νόμο Κατρούγκαλου; Μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη, αλλά αφαίμαξαν τα μεσαία στρώματα;

Μιλάνε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ενώ την υποθήκευσαν για έναν αιώνα στους δανειστές.

Τον Ιούλιο έλεγαν ότι συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ για τη Golden Visa, αλλά χθες άλλαξαν άποψη για να ξεπουλάμε τα σπίτια μας για να βάλουν 1 δις στο πρόγραμμά τους.

Γι’ αυτό το δίλημμα δεν είναι: συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός χθεσινού, αποτυχημένου παρελθόντος.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους Μεσσίες.

Και τώρα ζητάτε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Δεν τους χρωστά ο λαός. Έχει ήδη κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Ζητώ από κάθε πολίτη να αγωνιστούμε μαζί για να φέρουμε αξιοπρέπεια για όλους τους Έλληνες.

Γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ; Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον νέο και τη νέα: Η στέγη δεν μπορεί να είναι προνόμιο για λίγους. Πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον δανειολήπτη που φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του:

Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα funds και στους servicers και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος: πρώτα η ρύθμιση του δανείου. Όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα «κοράκια».

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία: να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια και υποχρεώσεις. Γι’ αυτό επαναφέρουμε τις 120 δόσεις για όλους. Γιατί θέλουμε τον μικρομεσαίο να παράγει.

Να επενδύει. Να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες, όχι να παλεύει κάθε μήνα απλώς για να επιβιώσει.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τη νέα μητέρα και τον νέο πατέρα: να μη χρειάζεται να επιλέγουν ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή για όλους. Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακό σταθμό.

Τώρα ΠΑΣΟΚ για τον δημόσιο υπάλληλο 13ο μισθό.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα: Λιγότερα φορολογικά βάρη. Ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα δεν είναι πρόοδος.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον συνταξιούχο: να μη σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και νέο ΕΚΑΣ.

Τώρα ΠΑΣΟΚ για τον άνθρωπο που έχει κάποια αναπηρία σημαίνει ισότιμη συμμετοχή. Είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο: αξιοπρέπεια στην παραγωγή. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των παραγωγών για φθηνότερο ρεύμα. Αυστηροί έλεγχοι στις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Σχέδιο για το νερό με πρωταγωνιστή την αυτοδιοίκηση. Τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν θα πηγαίνουν στους κολλητούς του συστήματος.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για κάθε παιδί: η ποιότητα της εκπαίδευσής του να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειας του. Γι’ αυτό θέλουμε ένα δημόσιο σχολείο ισχυρό. Με ποιότητα. Με περιεχόμενο. Με Εθνικό Απολυτήριο. Με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Γιατί για εμάς η κοινωνική κινητικότητα δεν είναι θεωρία.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για κάθε συνάνθρωπο που αρρωσταίνει: να μη ρωτά πρώτα «πόσα χρήματα έχω;». Να ξέρει ότι υπάρχει ένα ισχυρό Εθνικό Δημόσια Σύστημα Υγείας. Με γιατρούς. Με νοσηλευτές. Με πρόληψη. Με αξιοπρέπεια. Με ισότιμη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί μπροστά στην ασθένεια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει ένα άλλο κράτος, ένα κράτος που δεν ζητά κολλητούς και γνωστούς για να γίνει η δουλειά, που δεν θα διοικείται από κομματικά γραφεία. Με το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικό και διαφανές. Ένα νέο ΑΣΕΠ που θα εγγυάται την αξιοκρατία σε ολόκληρο το Δημόσιο Τομέα. Ένα αποκεντρωμένο κράτος που θα στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι έναν πολίτη - όμηρο ενός αναποτελεσματικού κράτους. Κράτος που σέβεται τον πολίτη και την περιουσία του.

Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει πειστικές απαντήσεις στο μείζον εθνικό ζήτημα του Δημογραφικού, της ερήμωσης της περιφέρειας υπαίθρου και των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα χωριά μας θα ζωντανέψουν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι δύο αστικά κέντρα και κάποια μικρότερα. Ανάταξη του Δημογραφικού. Πρώτη προτεραιότητα είναι η δημογραφική ανάταξη του ελληνικού λαού.

Η δική μας Αλλαγή έχει Πρόσωπο. Έχει Περιεχόμενο. Και έχει Ήθος. Πρόσωπο της είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται, δημιουργούν και θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Έχει Περιεχόμενο. Είναι το πρόγραμμά μας που θα αναλύσουμε στη ΔΕΘ.

Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Η πολιτική αλλαγή με τον ΠΑΣΟΚ θα έχει ευθύνη, συνέπεια και ήθος. Οι θεσμοί δεν είναι εμπόδια. Το δημόσιο χρήμα δεν ανήκει σε κανέναν. Δεσμεύομαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα ελέγξει που πήγε κάθε ευρώ των απευθείας αναθέσεων της κυβέρνησης της ΝΔ. Δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε την εξουσία. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που προτείνουμε.

Η ιστορία δεν ζητά να επαναλάβει όσα έκαναν οι προηγούμενοι, ζητά όμως σε κάθε γενιά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τιμάμε το ΠΑΣΟΚ και τους αγώνες των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, αυτών που αγωνίστηκαν για να το ριζώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Τιμάμε τους ανθρώπους που στάθηκαν πριν από 52 χρόνια και έβαλαν την υπογραφή τους στη διακήρυξη. Τιμάμε και όλους μας τους προέδρους. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τη Φώφη Γεννηματά. Τιμάμε σήμερα την ιστορία μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στην επόμενη μεγάλη μάχη.

Καλώ από την Κρήτη να δώσουμε τον αγώνα μας όλοι οι Έλληνες. Τώρα είναι η σειρά της δικής μας γενιά να σταθεί στο ύψος της. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει δύναμη νίκης. Στέλνουμε ένα μήνη.

Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη που έχει ανάγκη ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας. Αυτή η αλλαγή θα είναι αλλαγή με ανθρώπινό πρόσωπο που θα κάνει την ανασφάλεια του σήμερα, ασφάλεια για το αύριο. Ξεκίνημα νίκης, ξεκίνημα πολιτικής αλλαγής. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με τη νίκη. Το Ηράκλειο έστειλε μήνυμα νίκης σε όλους τους Έλληνες».