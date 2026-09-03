Άλλα 11 μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες στους Μεσογειακούς αγώνες την Τετάρτη.

Συνολικά 71 μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, με τους κωπηλάτες να κάνουν σαρωτική εμφάνιση, αφού και τα δέκα πληρώματα κατέκτησαν μετάλλιο.

Η συγκομιδή για τα ελληνικά χρώματα στον Τάραντα είναι 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα μετάλλια. Στον πίνακα μεταλλίων η Ελλάδα παρέμεινε τρίτη σήμερα, πίσω από τους Ιταλούς που έχουν 223 (73 χρυσά, 78 ασημένια, 72 χάλκινα) και τους Τούρκους που ακολουθούν με 109 (40 χρυσά, 28 ασημένια, 41 χάλκινα). Σημειώνεται πως αύριο, Πέμπτη, ολοκληρώνεται η διοργάνωση στον Τάραντα, χωρίς διεκδίκηση μεταλλίου από μέλος της ελληνικής αποστολής.

Σήμερα, Τετάρτη, οι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν άλλα 11 μετάλλια, στην κωπηλασία, τον στίβο, την ενόργανη γυμναστική και την ιστιοπλοΐα.

Σαρωτική η ελληνική κωπηλασία στους Μεσογειακούς αγώνες

Μετά τα έξι χρυσά μετάλλια της Τρίτης, οι Έλληνες κωπηλάτες κατέκτησαν συνολικά άλλα τέσσερα σήμερα (ένα χρυσό, δύο ασημένια και ένα χάλκινο), ολοκληρώνοντας την εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας στους Μεσογειακούς αγώνες.

Και τα δέκα ελληνικά πληρώματα ανέβηκαν στο βάθρο της διοργάνωσης στον Τάραντα, στον οποίο η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων της κωπηλασίας με επτά χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο.

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Σήμερα, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Χριστίνα Μπούρμπου και Ελένη Διαβάτη, που τερμάτισαν σε 7:10.86 στο διπλό σκιφ, μπροστά από τις Τουρκάλες (7:19.67) και τις Ιταλίδες (7:23.79).

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Το ασημένιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Λίλα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Τερμάτισαν σε 7:15.74, πίσω από τις Ιταλίδες (7:12.05) και μπροστά από Τυνήσιες (7:21.69).

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Το δεύτερο ασημένιο της ημέρας ήρθε στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών, από τον Άγγελο Αθανασιάδη Καούδη και τον Ραφαήλ Κώτσια. Το ελληνικό δίδυμο πέτυχε 6:33.44 και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τους Ιταλούς (6:31.53) και μπροστά από τους Γάλλους (6:34.26).

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Το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ κατέκτησαν οι Νίκος Χωλόπουλος και Κωνσταντίνος Γιαννούλης, με 6:32.92, καθώς τερμάτισαν πίσω από τα πληρώματα της Σερβίας (6:25.37) και της Ιταλίας (6:28.57).

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Μεσογειακοί αγώνες: Ένα ασημένιο και ένα χάλκινο στον στίβο

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέκτησε σήμερα άλλα δύο μετάλλια, μετά το ασημένιο με την 4Χ100 μ. γυναικών. Η σπρίντερ τερμάτισε δεύτερη στα 200 μ. με 23.07, πίσω από την Ιταλίδα Βιτόρια Φοντάνα (22.93), ενώ έδειξε την πλάτη της στην Σίλα Κολογκλού από την Τουρκία (23.12).

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Λίγο αργότερα η Ραφαέλα Σπανουδάκη μαζί με τους Σωτήρη Γκαραγκάνη, Βασίλη Μυριανθοπουλο και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισαν σε 41.74 και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ100 μέτρα. Το χρυσό πήρε η ιταλική ομάδα (40.98) και το ασημένιο η γαλλική (41.50).

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Ενόργανη γυμναστική: «Χρυσός» ο Τανταλίδης, «ασημένια» η Μεσίρη

Δύο μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές της ενόργανης γυμναστικής. Ο Αντώνης Τανταλίδης αναδείχθηκε Μεσογειονίκης στο έδαφος, καθώς συγκέντρωσε 13.700 βαθμούς και ξεπέρασε τους Ιταλούς Ιβάν Μπρουνέλο (13.600) και Νίκολο Βανούτσι (13.600).

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Η Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε το ασημένιο στο άλμα, καθώς στον τελικό συγκέντρωσε 13.500 βαθμούς. Νικήτρια ήταν η Ιταλίδα Μπενεντέτα Γκάβα (13.675) και το χάλκινο πήρε η Σλοβένα Τένια Μπέλακ (13.400).

Τρία μετάλλια στην ιστιοπλοΐα

Στο βάθρο ανέβηκαν και τρεις αθλητές της ιστιοπλοΐας στους Μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα.

Η Δανάη Ποντίφηξ κατέκτησε το χρυσό στα iQFOiL με 28 β., ο Μάριος Σταθάς το ασημένιο στα ILCA 7 με 56 β. και η Ερμιόνη Γκίκα το χάλκινο στα ILCA 6 με 56 βαθμούς.

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