Μετά την εθνική χάντμπολ ανδρών και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κατέκτησε μετάλλιο στους Μεσογειακούς αγώνες.

Η Τρίτη ξεκίνησε με «βροχή» χρυσών από την κωπηλασία στους Μεσογειακούς αγώνες και έκλεισε με συνολικά 10 μετάλλια για την ελληνική ομάδα στον Τάραντα.

Μετά τα έξι χρυσά- σε ισάριθμους τελικούς- που κατέκτησαν σήμερα οι Έλληνες κωπηλάτες, το απόγευμα η ελληνική αποστολή κέρδισε άλλα τέσσερα μετάλλια, φτάνοντας τα συνολικά 60 στη διοργάνωση.

Μεγάλες στιγμές ζει το ελληνικό χάντμπολ στον Τάραντα, αφού μετά την εθνική ομάδα των ανδρών (ασημένιο) και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών εξασφάλισε ένα μετάλλιο. Οι γυναίκες κατέκτησαν το χάλκινο, επικρατώντας με 29-25 της Αλγερίας.

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Στον στίβο, ο Αντώνης Μέρλος χάρισε άλλο ένα ασημένιο μετάλλιο στην ελληνική ομάδα. Πέρασε τα 2,19 μ. στο ύψος και πήρε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον πρωταθλητή Ευρώπης Τζιανμάρκο Ταμπέρι (2,25 μ.), ενώ ο επίσης Ιταλός Κρίστιαν Φαλότσι με άλμα στα 2,15 μ. κατέκτησε το χάλκινο.

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Το ασημένιο κατέκτησε και η Δέσποινα Πολακτσίδου στην άρση βαρών, στο επολέ ζετέ της κατηγορίας των 69 κ., σηκώνοντας 128 κιλά.

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Στο καράτε, ο Χρήστος Στέφανος Ξένος, επικρατώντας με 4-1 του Κύπριου Ανδρέα Γαβριήλ, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -60 κιλών.

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Πλέον, η Ελλάδα έφτασε τα 60 μετάλλια στους Μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα- 23 χρυσά, 21 ασημένια και 16 χάλκινα- και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Στην κορυφή βρίσκονται οι διοργανωτές Ιταλοί με 187 μετάλλια (63 χρυσά, 65 ασημένια, 59 χάλκινα) και δεύτερη είναι η Τουρκία με 91 (37 χρυσά, 25 ασημένια, 29 χάλκινα).