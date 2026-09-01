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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (01/09) σε αγροτοδασική περιοχή στην Αγριλιά Μεσολογγίου.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και περισσότερα από 15 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:00, χωρίς να απειλεί τον οικισμό της Αγριλιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε πιθανότατα μετά από κεραυνό, καθώς στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΚΑΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.