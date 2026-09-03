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Η ερμηνεύτρια ήρθε «αντιμέτωπη» με το φαινόμενο της άμπωτης στη Ζανζιβάρη.

Στη Ζανζιβάρη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Αποστολία Ζώη, από όπου δημοσιεύει και τις νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες, χαρίζοντας μία μικρή γεύση από το ταξίδι της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η ερμηνεύτρια, βρίσκεται στην Τανζανία μαζί με την αδερφή της, προθέτοντας ακόμη μία μοναδική εμπειρία στο βιβλίο της ζωής της.

Στη νέα της ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η ερμηνεύτρια περιγράφει μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την επίσκεψή της στην εξωτική παραλία Paje.

Όπως περιέγραψε ήρθε «αντιμέτωπη» με το φαινόμενο της άμπωτης, τη στιγμή δηλαδή που ο ωκεανός υποχωρεί αφήνοντας πίσω του μόνο αμμουδιά, και για να μπορέσει να απαθανατίσει τη στιγμή χρειάστηκε να περπατήσει ξυπόλυτη στην άμμο.

Η νέα ανάρτηση της Αποστολίας Ζώη

Στο κείμενο με το οποίο επέλεξε να συνοδεύσει τις εντυπωσιακές της φωτογραφίες, η Αποστολία Ζώη, γράφει:

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«Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό!

Πήγες Paje για να βγάλεις την κλασική instagrammable φωτογραφία «πατάω ξυπόλητος στα γαλαζοπράσινα νερά» και τελικά περπατάς 2 χιλιόμετρα στην άμμο ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός;

Η άμπωτη στο Paje δεν είναι απλά φυσικό φαινόμενο, είναι η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες! Το νερό εξαφανίζεται πιο γρήγορα κι από τους μισθούς στις αρχές του μήνα.(δες το τελευταίο βίντεο)

Pro-tips για να επιβιώσεις:

Βάλε παπούτσια θαλάσσης, εκτός αν θέλεις να κάνεις δωρεάν βελονισμό πάνω σε αχινούς.

Πάρε μαζί νερό, καπέλο κι έναν χάρτη (ποτέ δεν ξέρεις).

Αν δεις ντόπιες γυναίκες να μαζεύουν φύκια, βγάλε φωτογραφία. Αν δεις τουρίστες να ψάχνουν τη θάλασσα, γέλα ελεύθερα.

Μην ανησυχείς πάντως, το νερό θα γυρίσει... κάποια στιγμή!».

{https://www.instagram.com/p/Dc1ZSPwjDfp/?hl=el&img_index=3}