Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τρεις πιθανές στρατηγικές επιλογές για την Ευρώπη.

Την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη ενότητα και συνοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις οικονομικές, τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 6ο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι προτάσεις Ντράγκι να εφαρμοστούν στο 100%. Όμως σημασία έχει η Ευρώπη να καλύψει την απόσταση που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις αλλαγές που απαιτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι πολιτικές να έχουν απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. «Όσο πιο πρακτικός γίνεσαι, οι πολιτικές σου μιλούν από μόνες τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις μάρκετινγκ γι’ αυτές, όταν έχεις καταφέρει να παρέμβεις θετικά στη ζωή των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια για μεγαλύτερη ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στις ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Peter Frankopan, καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

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«Η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική στην πραγματικότητα συνιστούν ενιαία γεωγραφία», τόνισε ο Frankopan, επισημαίνοντας ότι το ευρωπαϊκό εύρος διευρύνεται μέσα από τις σχέσεις με χώρες όπως η Αλγερία και το Καζακστάν.

Ο καθηγητής της Οξφόρδης έθεσε παράλληλα το ζήτημα της μελλοντικής εξέλιξης των σχέσεων της Ευρώπης με χώρες όπως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, συνδέοντάς το με τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και αναπτυξιακών προοπτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συγχωνεύσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, υπό το πρίσμα του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, ο οποίος ασκεί πιέσεις για τη δημιουργία μεγαλύτερων και περισσότερο ενοποιημένων αγορών.

Ο Frankopan στάθηκε επίσης στον ρόλο της Κίνας και στην επιθετική εμπορική πολιτική της, παρατηρώντας ότι σημαντικό μέρος της διεθνούς ζήτησης για κινεζικά προϊόντα προέρχεται και από τους Αμερικανούς καταναλωτές.