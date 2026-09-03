Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται ενώ ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή μηχανισμός μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.

Νέες πιέσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του φαίνεται να ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να καταβάλουν χρήματα στην Ουάσινγκτον για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν αποσταλεί στο παρελθόν στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial, ο Τραμπ διέψευσε ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ εξαντλούνται λόγω του πολέμου στο Ιράν, διαβεβαώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των πυρομαχικών.

«Τα κρατάμε για εμάς, τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους, αλλά οι πωλήσεις στους Συμμάχους θα ξεκινήσουν σύντομα ξανά», έγραψε.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, δωρεάν, αλλά η Ευρώπη θα έπρεπε να πληρώσει – αν μόνο τους το είχαν ζητήσει, αλλά θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, αν και κάπως καθυστερημένα», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

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Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται ενώ ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή μηχανισμός μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία. Η σχετική πρωτοβουλία, που δημιουργήθηκε πέρυσι από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, προβλέπει την αγορά όπλων από την αμερικανική πλευρά με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν πιέσεις ως προς τα διαθέσιμα αποθέματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters τον περασμένο μήνα, σημαντικό μέρος των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΗΠΑ σε περίπτωση νέων συγκρούσεων.

Οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν έχουν πλέον και πολιτική διάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Το κόστος των δύο πολέμων, αλλά και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και τις τιμές ενέργειας, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικά ζητήματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Στις διεθνείς αγορές, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αργού κατέγραψε σήμερα υψηλό έξι εβδομάδων, καθώς τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και οι ισραηλινές απειλές κατά της Τεχεράνης ενισχύουν τις ανησυχίες για τις ενεργειακές προμήθειες. Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός πλοίων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο ζήτημα των ενεργειακών τιμών αναφέρθηκε την Τετάρτη και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αποδίδοντας μέρος των πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

«Διανύουμε ένα ενεργειακό σοκ αυτήν την περίοδο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία –επειδή, ξέρετε, η Ουκρανία αποφάσισε ότι θέλει να ανατινάξει τα ρωσικά ενεργειακά κεφάλαια και τα διυλισμένα προϊόντα, δημιουργώντας πιέσεις που ανεβάζουν τις τιμές παγκοσμίως– και του πολέμου στο Ιράν», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.