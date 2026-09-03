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Η οχιά δάγκωσε τον 42χρονο την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.

Στο νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 42χρονος στη Ναύπακτο, όταν ένας άνδρας 42 ετών δέχθηκε δάγκωμα από οχιά ενώ εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews, ο 42χρονος μετέβη άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία και νοσηλεύεται προληπτικά.

Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει φίδι - Οι οδηγίες του ΕΚΑΒ

Το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ περιλαμβάνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει φίδι, όπως και περιγραφή των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανίσουμε.

Αναλυτικά, το ΕΚΑΒ αναφέρει:

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«Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη φίδια. Η βαρύτητα της εκδήλωσης των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ηλικία, γενική κατάσταση, θέση και βάθος δήγματος κ.λπ.

Τοπικά συμπτώματα

πόνος

οίδημα

μελανιές

φυσαλίδες που επεκτείνονται μέσα σε μερικές ώρες και μπορεί να εξελιχθούν σε γάγγραινα

Γενικευμένα συμπτώματα (σε περίπτωση που απορροφηθεί το δηλητήριο)

εμετός

αδυναμία

ζάλη

ρίγος με πυρετό

εφιδρώσεις

αιμορραγικές εκδηλώσεις

ταχυκαρδία

υπόταση

σοκ

πνευμονικό οίδημα

οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμετώπιση