Στο νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας 42χρονος στη Ναύπακτο, όταν ένας άνδρας 42 ετών δέχθηκε δάγκωμα από οχιά ενώ εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.
Όπως αναφέρει το nafpaktianews, ο 42χρονος μετέβη άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη θεραπεία και νοσηλεύεται προληπτικά.
Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει φίδι - Οι οδηγίες του ΕΚΑΒ
Το εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών του ΕΚΑΒ περιλαμβάνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει φίδι, όπως και περιγραφή των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανίσουμε.
Αναλυτικά, το ΕΚΑΒ αναφέρει:
«Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά δηλητηριώδη φίδια. Η βαρύτητα της εκδήλωσης των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ηλικία, γενική κατάσταση, θέση και βάθος δήγματος κ.λπ.
Τοπικά συμπτώματα
- πόνος
- οίδημα
- μελανιές
- φυσαλίδες που επεκτείνονται μέσα σε μερικές ώρες και μπορεί να εξελιχθούν σε γάγγραινα
Γενικευμένα συμπτώματα (σε περίπτωση που απορροφηθεί το δηλητήριο)
- εμετός
- αδυναμία
- ζάλη
- ρίγος με πυρετό
- εφιδρώσεις
- αιμορραγικές εκδηλώσεις
- ταχυκαρδία
- υπόταση
- σοκ
- πνευμονικό οίδημα
- οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Αντιμετώπιση
- Αποφυγή κίνησης,
- Καθησυχασμός του θύματος
- Ακινητοποίηση του άκρου κάτω από το ύψος της καρδιάς
- Καθαρισμός της πληγής, με νερό και σαπούνι
- Όχι πάγο στο τραύμα
- Όχι ίσχαιμος περίδεση
- Όχι χορήγηση καφέ και αλκοόλ
- Άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο
- Όχι σύλληψη του φιδιού, προσπαθούμε να θυμηθούμε το χρώμα και το σχήμα του, έτσι ώστε να μπορούμε να το περιγράψουμε.