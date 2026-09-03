Όπως φαίνεται και στο βίντεο τα νερά γέμισα τις σκάλες του μετρό.

Η έντονη καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε προβλήματα και στο μετρό.

Συγκεκριμένα σε βίντεο του rthess, φαίνεται να έχουν πλημμυρίσει οι σκάλες στον σταθμό «Πανεπιστήμιο», ενώ όπως μεταδίδει το parallaxi, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια.

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Η μπόρα ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά, την ώρα που αρκετός κόσμος βρισκόταν στο κέντρο της πόλης και έκανε τη βόλτα του. Ο δυνατός άνεμος και η καταρρακτώδης βροχή ανάγκασαν τους πεζούς να τρέχουν άρον – άρον προς κάθε κατεύθυνση, αναζητώντας καταφύγιο κάτω από υπόστεγα, σε στοές και σε εισόδους καταστημάτων.

{https://www.facebook.com/kwstakourta/videos/1864034081671696}