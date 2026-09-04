Η πρωτόδικη απόφαση είχε δικαιώσει τον Λεβαδειακό, με τον Αστέρα Τρίπολης να προσφεύγει εναντίον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Στη δικαίωση του Αστέρα Τρίπολης προχώρησε η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην αναμέτρησή τους στις 18 Αυγούστου για την πρόκριση στη League Phase ο Λεβαδειακός είχε επικρατήσει με σκορ 2-0, ωστόσο οι Βοιωτοί χρησιμοποίησαν παίκτη ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Ο λόγος για τον Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό.

Η πρωτόδικη απόφαση είχε δικαιώσει τον Λεβαδειακό, με τον Αστέρα Τρίπολης να προσφεύγει εναντίον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Η έφεση εξετάστηκε την Πέμπτη, 03/09.

Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την ένσταση του Αστέρα, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση. Παράλληλα, επέβαλε στον Λεβαδειακό την ποινή της απώλειας του μεταξύ τους αγώνα, που είχε διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου, κατακυρώνοντάς τον με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Τρίπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

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Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».