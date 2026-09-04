Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31χρονος στο Θριάσιο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στην κοιλιά και στον θώρακα

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στον χώρο κρατώντας μαχαίρι, κινούμενος απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00, όταν ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ψυχικής διέγερσης. Ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο αστυνομικός που εκτελούσε χρέη σκοπού αντιλήφθηκαν τον 31χρονο και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ζητώντας του να αφήσει το μαχαίρι που κρατούσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε και άρχισε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους.

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Η είσοδος στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος άνδρας κατάφερε να περάσει την είσοδο, ενώ στη συνέχεια έσπασε τζαμαρία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αστυνομικός από τα θραύσματα. Μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα απειλώντας τους αστυνομικούς ενώ σε κάποια στιγμή φώναζε «θα σας σκοτώσω όλους». Ο 31χρονος συνέχισε να κινείται απειλητικά, κρατώντας το μαχαίρι, ενώ οι αστυνομικοί του ζητούσαν να το πετάξει και να ηρεμήσει. Μέσα στο τμήμα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, αστυνομικός του ζητούσε συνεχώς να πετάξει το μαχαίρι και να ηρεμήσει. Ωστόσο, ο 31χρονος φέρεται να συνέχιζε να πλησιάζει προς το μέρος του αστυνομικού.

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Το περιστατικό πήρε γρήγορα επικίνδυνη τροπή, καθώς ο 31χρονος φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιθετική του συμπεριφορά συνεχίστηκε. Τότε ένας δόκιμος αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου τραυματίζοντας τον δράστη στον θώρακα.

Μετά τον πυροβολισμό, ο 31χρονος έπεσε τραυματισμένος και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Ο 31χρονος δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο σε σοβαρή κατάσταση με διαμπερές τραύμα στην κοιλιά και στον θώρακα. Παράλληλα, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά από τα θραύσματα τζαμαρίας που έσπασε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

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Τι φέρεται να είχε προηγηθεί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο που φέρεται να είχε ο 31χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο άνδρας φέρεται να απέδιδε ευθύνες στους αστυνομικούς του Τμήματος για το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Το ψυχιατρικό ιστορικό του δράστη

Ο 31χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ιστορικό των προηγούμενων νοσηλειών του, αλλά και το εάν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά ή επαφές του με τις αστυνομικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το επεισόδιο.

Παράλληλα, εξετάζονται οι μαρτυρίες των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς και τα στοιχεία από τον χώρο του Αστυνομικού Τμήματος.Ο 31χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση και των συνθηκών που οδήγησαν στην ένοπλη επέμβαση των αστυνομικών.

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