Η 24χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την Ηγουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του 29χρονου συντρόφου της, έπειτα από έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Ο νεαρός άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος. Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η ένταση ξεκίνησε μετά τη νυχτερινή έξοδο

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν το ζευγάρι βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης και διασκέδασης στην Ηγουμενίτσα. Λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, οι δύο τους αποχώρησαν από το σημείο. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και στη συνέχεια ο 29χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να αποχωρήσει. Η 24χρονη φέρεται να στάθηκε μπροστά από το όχημα, προκειμένου να τον εμποδίσει να φύγει. Ο 29χρονος έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς το μέρος της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί πάνω στο καπό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός σταμάτησε για λίγο και κατέβηκε από το όχημα. Η 24χρονη απομακρύνθηκε, ωστόσο στη συνέχεια ανέβηκε ξανά στο καπό.

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Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της υπόθεσης. Ο 29χρονος φέρεται να έβαλε εκ νέου το όχημα σε κίνηση, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό. Το αυτοκίνητο κινήθηκε για αρκετά μέτρα, με τη γυναίκα να προσπαθεί να κρατηθεί. Κάποια στιγμή το όχημα σταμάτησε και η 24χρονη έπεσε με μεγάλη δύναμη στο οδόστρωμα. Από την πτώση έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν την τραυματισμένη γυναίκα.

Από την Ηγουμενίτσα στα Ιωάννινα

Αρχικά η 24χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηγουμενίτσας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. H νεαρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή, αλλά σταθερή, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξή της.

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Θετικός στο αλκοτέστ ο 29χρονος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος μετά το περιστατικό. Το αλκοτέστ του 29χρονου έδειξε συγκεντρώσεις αλκοόλ 0,62 mg/l και 0,64 mg/l, με τις Αρχές να εξετάζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση. Σε βάρος του 29χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προφυλακιστέος ο 29χρονος

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Ηγουμενίτσα σύμφωνα με το epiruspost.gr. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης εβδομάδας, όταν σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Η απολογία του ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.