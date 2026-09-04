Πρεμιέρα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 05:40.

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου κι έρχεται για ακόμη μία σεζόν στο MEGA.

Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 05:40, ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα επιστρέφουν στο γνώριμο πρωινό τους ραντεβού με τους τηλεθεατές, συνεχίζοντας για έβδομη χρονιά την επιτυχημένη τους συνεργασία.

Η περσινή σεζόν αποτελεί ορόσημο για την εκπομπή, καθώς σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή της από το ξεκίνημά της, το 2020 στο MEGA.

O Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα γνωρίζουν πλέον καλά ότι το πρωινό του Σαββατοκύριακου δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό.

Η είδηση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επικαιρότητα και ένα πρόσωπο μπορεί να δώσει διαφορετική διάσταση σε όσα είναι ήδη γνωστά.

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Το «MEGA Σαββατοκύριακο» παρακολουθεί την επικαιρότητα σε πραγματικό χρόνο και φωτίζει όσα βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα: τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα, τις αλλαγές στην οικονομία, την πολιτική αντιπαράθεση, τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τους άνθρωπους που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η ενημέρωση συνδυάζεται με ερωτήματα, διαφορετικές απόψεις και συζητήσεις που δίνουν χώρο σε όλες τις πλευρές της επικαιρότητας.

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει με την ίδια σταθερή φιλοσοφία: η είδηση να έχει ουσία, η ενημέρωση να έχει αξία και η αλήθεια να παραμένει πάντα στο επίκεντρο.